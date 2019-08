Sever je zaslíbený filmařům. Domácí i cizí produkce si zde doslova podávají dveře. V nových snímcích se jako komparzisté často objevují i místní obyvatelé. Jedinečnou příležitost stát se hvězdou léta a seriálu teď mají zájemci, kteří v pátek 2. nebo v sobotu 3. srpna dorazí do sokolovny v Lenešicích u Loun.

„Německý štáb zde bude natáčet seriál s pracovním názvem Shadowplay, hledají muže a ženy ve věku od šestnácti do šedesáti pěti let,“ řekla Deníku Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje s tím, že požadavky filmařů jsou v tomto případě velice specifické.

„Protože se jedná o seriál z období druhé světové války, musí být zájemci o roli hubení. Nesmí mít obarvené vlasy a nesmí mít na těle žádné viditelné tetování,“ upřesnila požadavky německého štábu Hyšková.

Casting v Lenešicích bude probíhat v pátek odpoledne od 13 do 18 hodin. V sobotu pak od 10 do 16 hodin. „Další možností je poslat aktuální foto obličeje a postavy, rok narození, výšku, celé jméno a telefonní kontakt na mailovou adresu casting@party-production.cz. Do předmětu je potřeba uvést Shadowplay Lenešice,“ dodala Barbora Hyšková.

Počítá se s tím, že na nábor komparzistů kvůli přesně daným požadavkům štábu asi nedorazí tolik zájemců, jako měl například seriál Most! režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka. Tvůrci tehdy počítali se třemi stovkami zájemců a nakonec se jich na dva castingy dostavilo osm set.

Tak vypadal casting pro seriál Most!

Zahrál si v něm například mostecký raper Michal Pecháček alias Pechi. „Jo, to bylo super natáčení,“ zavzpomínal nedávno. V náboru do německého seriálu by vzhledem ke svým tělesným proporcím neuspěl.

Natáčení seriálu Shadowplay bude probíhat od 20. srpna do 4. září na různých místech přímo v Lenešicích.

Němci ale nebudou jedinými filmaři, kteří se budou v průběhu podzimu na území Ústeckého kraje pohybovat. V září sem dorazí režisér a producent Ondřej Trojan se svým štábem, aby ve Šluknovském výběžku natáčel celovečerní snímek Bourák.

Na sever se vrátí také tým České televize, který nedávno točil v Chomutově šestidílný seriál Nelegál, aby pokračoval v natáčení dalších částí. Dílo režisérské dvojice Viktor Tauš Matěj Chlupáček pojednává o vietnamské mafii, která v Česku ovládá více než sedmdesát procent trhu s pervitinem.