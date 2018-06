Filmaři, padající dům. Rekonstrukce Nerudova náměstí se komplikuje

Žatec - Rekonstrukce povrchu Nerudova náměstí v Žatci se letos dělat nebude. Město tak musí jednu ze svých největších letošních plánovaných investic odložit.

Přeměně náměstí bude předcházet poměrně rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu. A vodaři, ač chtěli začít v květnu, dosud nekopli do země. Své práce tak nebudou mít hotové dřív než na konci letošního roku. Rekonstrukce ze strany města tak začne nejdřív příští rok na jaře.

Původně Severočeská vodárenská společnost (SVS) předpokládala, že práce zahájí na začátku května. K tomu ale nedošlo. Zdrželo je vydání povolení, navíc si Nerudovo náměstí vybrali jako jednu z lokací filmaři a vodaře tak „předběhli“. Američané budou v centru Žatce natáčet tři týdny snímek z druhé světové války s názvem Jojo Rabbit. Podle lokačního manažera Jana Adlera by se přímo na Nerudově náměstí mělo natáčet na závěr pobytu filmařů ve městě. A to ve dnech 6. a 8. července.

„Pro nás to znamená, že se s největší pravděpodobností dostaneme k výkopům až ve druhé půli července,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

K výměně čtyři sta metrů dlouhého potrubí kanalizace z roku 1964 a půl kilometru dlouhého vodovodu z roku 1955 mělo dojít do konce letošního roku. Zda se tento termín podaří dodržet, když se zatím nezačalo, není jasné. „Předpokládám, že do konce června budou přesnější údaje k termínu realizace naší stavby,“ uvedl mluvčí. Druhou událostí, která rekonstrukci Nerudova náměstí ovlivní, je havarijní stav soukromého domu směrem k Nákladní ulici. Kvůli hrozbě padající stavebního materiálu z objektu je ulička mezi náměstím a Nákladní ulicí uzavřená.

Radnice vlastníka domu vyzvala, aby do konce června budovu zabezpečil. Zda to udělá, je nejisté. Otázkou tak je, kdy bude ulička znovu otevřená. Pro firmu, která na Nerudově náměstí bude pro SVS zajišťovat rekonstrukci kanalizace a vodovodu, to znamená, že bude na náměstí muset jezdit jinou cestou. „Přímo v uličce se kopat nemá, rekonstrukce kanalizace tam proběhne bezvýkopovou metodou pomocí sanační vložky,“ vysvětlil Hladík.

Plán, že by město začalo s rekonstrukcí povrchů Nerudova náměstí letos, padá. „Naší investici zahájíme, až skončí své práce vodaři,“ potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Náměstí čeká zásadní proměna. Holý, prázdný a zpustlý prostor se vydláždí, změní se jeho celkový vzhled. „Uprostřed vznikne prostor v podobě obdélníku pro parkování aut. Vysadí se nové stromy, místo doplní plastika,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje žatecké radnice.

V plánu je také osázení nových laviček, odpadkových košů a lamp veřejného osvětlení. Město má na rekonstrukci náměstí připraveno téměř deset milionů korun.