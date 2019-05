Žatec, Louny - Produkce, která zajišťuje natáčení německého seriálu Shadowplay, hledá komparzisty. Potřebuje muže, ženy i děti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Mrlina

V Žatci proběhne nábor v neděli 9. června, a to od 10 do 17 hodin v městském divadle. V Lounech se chystá o den dřív, v sobotu 8. června, a to ve stejný čas v městské knihovně.