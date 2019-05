Když duo Brejkdens Bradrs v soutěži Česko – Slovensko má talent předávalo Lucii Bílé jako „úplatek“ šišku salámu Vysočina, a poté ve starých „teplákovkách“ předvedlo úspěšný komediální výstup na téma break dance, smály se u televizních obrazovek statisíce diváků. Statisíce lidí viděly také jejich krátké snímky plné oblíbených bojových umění. V poslední době se fanoušci humoru Josefa Petráně a Lukáše Šimandla baví u Jútubera Jožky a doufají v další vtipné scénky a „bojové filmečky“. Dočkají se.

V roce 2000 začínali s partou kamarádů v žatecké kabelové televizi s Videočasem nebo v regionu legendární Žateckou prdou. Šlo o recesi, humor, zábavu. „Vymýšleli jsme různé ztřeštěné nápady, parodie, blbosti,“ vzpomíná Lukáš Šimandl, který v ruce drží kameru a je zároveň režisérem, autorem i hercem.

Žatecká prda - Reportáž z bezdomofcema Zdroj: YouTube.com/brejkdensbradrszatec

S parťákem hercem, autorem nebo produkčním Josefem Petráněm ho pojí kromě filmů a humoru ještě jedna láska, a tou jsou bojová umění. A tak společně začali natáčet také krátké snímky na toto téma. A jedním z nich byl také Aikido - street story. „Je to náš oblíbený žánr. A akční filmy se u nás moc netočí a chtěli jsme si to vyzkoušet. Moc nás to baví,“ pokračuje Šimandl.

Snímek, který má na Youtube více než 1,6 milionů shlédnutí, viděl i legendární hollywoodský herec Steven Seagal. Milovník bojových umění ho nejen viděl, ale také doporučil a sdílel na svém profilu na sociálních sítích.

Aikido - Street story Zdroj: YouTube.com/VideoJinak cz

Když pak „dva blázni v teplákách“ překvapili v talentové soutěži svým vystoupením a postoupili až do semifinálového rozstřelu, asi málokdo tušil, že jejich projekt bude úspěšný tak dlouho. „Ještě dnes, po devíti letech, občas vystupujeme. Ale tehdy to byla obrovská jízda, každý týden jsme měli tři nebo čtyři vystoupení. Super vzpomínky,“ říká Šimandl.

Na svém kontě mají žatečtí filmaři také celovečerní snímek. Distributoři projevili o amatérský počin Liga nepotřebných zájem, v kinech ho vidělo 2300 diváků, další desetitisíce na internetu. Splnil podmínky a mohl tak soutěžit i o Českého lva. „Pecka zážitek,“ vzpomíná Josef Petráň. „Natočili jsme komiksovou parodii ala Avengers. Sci-fi, neskutečné komiksové sci-fi. Film je o bandě hrdinů, kteří se dají dohromady, všichni jsou samozřejmě ze Žatce, a natřou to grázlovi, který chce Žatec, a pak i ostatní svět, vyhladit,“ popsal film, jak jinak než plný smíchu, Petráň.

Žatečtí filmaři stále pokračují v natáčení „bojových“ krátkých snímků. Na kontě jich mají hned několik. V jejich úspěšné Hloubce ostrosti si zahráli například Ruda z Ostravy nebo hvězda MMA Karlos Vémola. „A zase bychom si moc rádi něco akčního natočili. Nějaké plány máme, ale zatím to neprozradíme, bude to překvapení,“ usmívá se Šimandl.

Ale ani na humor rozhodně rezignovat nehodlají. Důkazem je aktuálně Jútuber Jožka či scénky plné akčních důchodců. „Děláme si legraci z trochu drsného života na severu. Se vším, co k tomu patří. A jsme spravedliví, děláme si legraci opravdu ze všech,“ dodává Šimandl. V hlavě už mají se svým kolegou další scénky, na sítích je pravidelně sledují desetitisíce lidí.