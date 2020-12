Například ústecká Dream PRO. Sama ztratila zhruba sedmdesát procent tržeb. „Inspirovala nás situace zavřených podniků. Jako pořadatelé firemních akcí jsme přemýšleli, jak on-line produkci změnit z pasivního zírání na bednu v interaktivní zábavu, a to se nám snad povedlo. Dopředu lze nahrát zdravice vedoucích, organizovat různá hlasování, včetně ochutnávek vína, čokolády a podobně, kdy dodáme box s ochutnávanými produkty, lze vést debatu a další možnosti,“ popsal ředitel firmy Luboš Machoň.

Společnost Malfini, dříve Adler, spojená s ústeckým podnikatelem Martinem Hausenblasem, chtěla na přelomu roku zorganizovat takzvaný kick-off, neboli start do nového roku. Podle mluvčí firmy Marie Logrové jej ale na 99 procent zruší. „Zřejmě pro to nebudou podmínky. Restaurace budou zavírat brzy, bude nás muset být málo, velké rozestupy. No, zatím čekáme, co bude. Ale za těchto podmínek se ani kolegům ze zahraničí nevyplatí přijet,“ poznamenala.

Ani záchranáři s nějakým „mecheche“ nepočítají. „Bylo zvykem uspořádat setkání, takové vánoční posezení s kolegy. Letos ale nebude, bohužel nás pandemie omezila. Starší kolegové, co mají děti, budou o Štědrém dnu s rodinami a mladší kolegové ve službě. Na svátky se pak prostřídají,“ přiblížil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Vánoční večírek nebývá u hasičů podle jejich krajského mluvčího Lukáše Marvana zvykem. „Hned na začátku druhé vlny jsme zrušili i exkurze ze škol a školek nebo z domova seniorů. U nás se vánoční večírky nedělávají. Je možné, že se v minulosti pár kolegů domluvilo a zašlo si na kuželky, ale to je čistě soukromá věc,“ řekl mluvčí.

Pro restaurace představuje rušení vánočních akcí slušné ztráty. „Nyní jsme na čtyřiceti procentech tržeb, bez večírků budeme na třiceti. Pokud se jej někdo přeci jenom odhodlá objednat, tak může od tří do sedmi, abychom stihli hosty včas odbavit, zavolat jim taxi a poslat je domů,“ popsal vedoucí Hospůdky u Lípy na Střekově Vlastimil Žáček. „Přijdeme o večeře, lidi si večer po nákupech nebudou moci ani sednout ke svařáku. Někteří zaměstnanci budou muset být na 60 procentech doma. Nejhorší je, že učňovská střediska budou mít zkrácenou odbornou praxi, učni přijdou o výuku a odměny,“ dodal.

Podle Machoně z Dream PRO sice pár on-line akcí organizovali, ale zatím to vypadá, že přes on-line večírky cesta k zlepšení nevede. „Obvykle nám říkají, že zaměstnanci sedí u počítače při práci a že je u nich nechtějí příliš zdržovat i ve volném čase. Snad bude březen lepší,“ uzavřel s povzdechem.