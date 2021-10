Bezděkov, Želeč, Deštnice, Sedčice, Kněžice, Blatno, Petrohrad, Zeměchy. To je příklad vesnic v okrese Louny, kde v minulých letech úplně skončil fotbal. Důvodů, proč už se tam tento celosvětově nejpopulárnější sport nehraje, je celá řada. Od nedostatku hráčů po absenci někoho, kdo by se o chod klubu staral. Jsou ale vesnice, kde je trend opačný. Fotbal tam dělají na vyšší úrovni než dřív.

Fotbalisté Chlumčan (v modro-červeném). Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Bílek

Třeba v Chlumčanech na Lounsku. Fotbalový oddíl tam obnovili před pár lety, dnes hraje áčko krajskou soutěž, béčko okresní. „Hráčů máme dost. Čím to je? Nevím. Asi naší dobrou partou a slušným zázemím, fotbalisté za nás chtějí hrát sami,“ vysvětlil předseda klubu Lukáš Vopršel. O dobré partě hovoří také Jakub Černý z Nového Sedla na Žatecku. Klub tam obnovili v devadesátých letech, z „pralesní ligy“ se vykopal do krajské soutěže. Jádro dnešní sestavy tvoří zkušení hráči ve věku přes třicet let, kteří mají už něco odkopáno. Nastupovali i za větší kluby v okrese. Jména jako Karel Krejčík, Richard Zelinka, Marek Paul, Marek Břečka nebo Jiří Jarolím jsou fotbalovým fanouškům dobře známá. „Jsme jedna velká parta, bez toho fotbal dělat nejde. Sázíme na zkušené hráče, chceme hrát pohledný fotbal, který baví diváky,“ popsal předseda oddílu Jakub Černý. Že by fotbalisté hráli fotbal kvůli penězům, v Novém Sedle neplatí. „Naopak. Skládáme se na dresy a další věci,“ přiblížil.