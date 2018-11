Fotbalová tribuna na Slavoji bude příští rok, ve výhledu je nová sportovní hala

Žatec - Když stovka diváků sledovala sobotní zápas Žatce na jeho hřišti u řeky Ohře proti Srbicím, měla i přes prohru domácích tak trochu štěstí. Nepršelo. Jinak by kromě čtyř gólů v bráně žateckých fotbalistů museli fandové strpět i to, že promokli.

Takhle se v Žatci fandí už roky: na lavičkách bez střechy. Když začne hodně pršet, milovníci fotbalu utíkají domů dřív. Archivní fotoFoto: archiv Deníku

Tribuna u hřiště totiž nemá střechu. A to už více než čtyři roky. Na lepší časy fotbalovým divákům v Žatci přece jen už svítá, po neustálých odkladech by se měli dočkat v létě příštího roku.

Vedení města totiž učinilo další krok v přípravě stavby radní schválili vypsání výběrového řízení na firmu, která práce provede. „Na projekt výstavby tribuny a zastřešení její části na fotbalovém hřišti Slavoje je vydáno platné povolení. V nadcházejících dnech zveřejníme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po jeho ukončení vybereme dodavatele stavby a započne samotná realizace,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Pokud půjde vše podle plánu, nová tribuna by měla být hotová příští rok v létě. Sloužit začne od srpna se startem dalšího ročníku soutěží, tedy pět let od jejího zbourání kvůli havarijnímu stavu. „Věřím, že tuto akci nebudou provázet zbytečné komplikace, že dlouhé čekání na novou tribunu jednou provždy skončí a fotbaloví příznivci budou mít důstojné podmínky pro sledování utkání,“ řekl místostarosta Žatce Radim Laibl.

Předpokládaná cena nové, částečně zastřešené tribuny se odhaduje na deset a půl milionu korun. Konečná částka ale vzejde až z výběrového řízení. Peníze má město připravené, v září je uvolnili zastupitelé.

Dvě stovky fotbalistů

„Jsme rádi, že se stavba tribuny blíží. Čekáme na ni roky. Kromě toho, že fanoušci budou konečně schovaní pod střechou, nám to umožní rozšířit činnost. Budeme moci třeba pořádat mládežnické turnaje nebo krajské finále poháru,“ sdělil sekretář Slavoje Žatec Pavel Maňák. Fotbalový klub sdružuje asi 250 členů, z čehož jsou necelé dvě stovky aktivních fotbalistů různých věkových kategorií.

Výstavba tribuny není jedinou velkou investicí do sportovišť v Žatci. Ještě do konce roku by v tenisovém areálu měly vyrůst nové šatny se zázemím, město na to tělovýchovné jednotě přislíbilo skoro pět milionů.

A v Žatci se opět začalo mluvit o potřebě nové sportovní haly. „Máme vytipované dvě tři vhodné lokality, kde by mohla stát. Chceme se posunout ve výběru místa, od toho se budou odvíjet další přípravné práce,“ zmínila starostka Zdeňka Hamousová krátce po svém znovuzvolení.

Jedním z uvažovaných míst je nezastavěný prostor pod Nákladní ulicí. Toto místo pro sportovní halu navrhl městský architekt Jiří Vaníček. „Vypracovali jsme návrh na stavbu parkovacího domu v tomto místě. A jednou z variant umístění sportovní haly je její stavba na střeše tohoto parkovacího domu,“ vysvětlil už dřív Vaníček.