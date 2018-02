V Postoloprtech vybrali projektanta pro přestavbu hřiště

Postoloprty - Fotbalový areál se bude od podzimu přesouvat kvůli stavbě rychlostní silnice.

Provoz u Postoloprt se přesunul na novou silnici, z té původní bude dálnice D7.Foto: Deník/Petr Kinšt

V okolí Postoloprt burácejí stavební stroje a budují novou rychlostní silnici na trase Praha - Louny - Chomutov. Práce v terénu nyní probíhají západně od města v prostoru mezi Postoloprty a Bitozevsí. Auta řidičů v běžném provozu tam již několik měsíců jezdí po provizorní přeložce silnice. Zároveň se ovšem stavitelé čím dál více přibližují k rozlehlému fotbalovému areálu se dvěma hřišti a zázemím. Tato sportovní plocha, která slouží stovkám lidí z Postoloprt a okolí, se bude muset nové situaci přizpůsobit a brzy ji čeká částečné stěhování a posouvání.

"Stavební práce přímo v areálu současného hřiště by měly začít během podzimu letošního roku. Rada města nyní v lednu určila zhotovitele projektové dokumentace pro nutnou plánovanou přestavbu a posunutí fotbalového stadionu," upřesnil Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. Projektovou dokumentaci vypracuje architekt a projektant z Hostivic. Cena za splnění této zakázky činí necelých 1,4 milionu korun včetně DPH.

Co se bude v areálu přesně dít? Stavební stroje zbourají současné kabiny hráčů a rozhodčích, tribunu pro fanoušky i klubovou restauraci. Zhruba v tom místě, kde jsou tyto objekty nyní, povedou v budoucnu dva pruhy nově rozšířené rychlostní silnice na severním obchvatu města.

Celý fotbalový areál včetně hlavní hrací plochy bude proti současnému stavu posunut zhruba o 25 metrů směrem k severu. Pro hráče, funkcionáře i diváky bude vybudováno zcela nové moderní zázemí.

30 milionů korun

Na přestavbu stadionu a posunutí hřiště poskytl peníze Státní fond dopravní infrastruktury, který je už loni na podzim přidělil jako dotaci pro Ústecký kraj, a ten převedl celou částku na účet města Postoloprt. "Jde o částku třicet milionů korun. Otázka financování byla předtím řadu let nevyřešena. Město ani náš fotbalový klub by ale takovou akci nedokázaly financovat ze svých rozpočtů. Proto jsme moc rádi, že se nakonec podařilo dospět k rozumnému řešení," sdělil už dříve Zdeněk Pištora, který o otázce hřiště jednal například i s ministrem dopravy.

Stavební práce na hřišti by měly začít na podzim 2018 a skončit nejpozději do konce roku 2019 - takový je harmonogram a podmínky poskytnuté dotace. Plánovaný nový úsek dálnice - severní obchvat Postoloprt se čtyřmi jízdními pruhy - by se měl pak v daném místě začít stavět v roce 2020 a hotový by měl být v roce 2023.

"Poskytnutá částka zahrnuje prostředky na výkup pozemků, výstavbu nového travnatého hřiště a všech sítí, dále šaten, klubovny, bytu správce, tribuny, sociálních zařízení a dalšího potřebného zázemí pro sportovce," upřesnil starosta.

Sto let oslaví klub už na novém stadionu

FK Postoloprty má v současnosti přibližně 160 členů, z nichž je asi 80 dětí, a stará se o jejich sportovní aktivity. Jako jediný klub v okrese Louny se také věnuje rozvíjení fotbalových schopností u žen a má v soutěžích i vlastní ženský fotbalový tým. Na zápasy A týmu mužů v průměru chodí kolem 200 fanoušků.

V roce 2022 bude FK Postoloprty slavit sto let od založení. V jeho areálu je i hřiště s umělou trávou a v současné době je to dějiště jediného zimního turnaje v celém okrese Louny, kde hráči osmi přihlášených týmů se utkávají i během zimní přestávky každou sobotu a neděli a fandové fotbalu mají možnost k návštěvě zápasů.