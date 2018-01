FOTO, ANKETA: Senioři chtějí cestovat po Ústeckém kraji zadarmo

Ústecký kraj - Neplatit jízdné ve vlaku, autobusu a současně také v městské hromadné dopravě by chtěli důchodci na severu Čech. Nápad rady seniorů by přišel kraj zhruba na 100 milionů ročně.

Seniorka Eva z Bíliny miluje jízdu vlakem. V minulosti často jezdívala do Teplic nebo do krajského Ústí. „Dneska, když jezdí ty nové vlaky, tak je to větší paráda. Jezdí tiše a dá se do nich snadno nastoupit. Jen ty ceny jsou vysoké,“ říká 73letá důchodkyně, která právě kvůli nákladům využívá vlak už jen sporadicky.

„Kdyby jízda byla levnější anebo úplně zadarmo, určitě bych zase jezdila pravidelně,“ podotýká Eva, a podporuje tak záměr Krajské rady seniorů Ústeckého kraje.

Její zástupci totiž hodlají u krajské politické garnitury prosadit bezplatné jízdné pro lidi nad 70 let a pro tělesně postižené. Inspiraci našli u slovenských sousedů, kde senioři a studenti mají bezplatnou vlakovou přepravu. Krajská rada jde ovšem dál a hodlá jízdné gratis rozšířit na celou integrovanou dopravu v Ústeckém kraji, do které spadají nejenom vlaky, ale taktéž autobusy, MHD či turistické lodě.

NĚMCI JEZDÍ V MERCEDESECH

Podobný názor jako Eva má i 75letá seniorka Dana z Mostu. „Naše důchody jsou například v porovnání s těmi německými opravdu nízké. Na rozdíl od Němců, kteří si jezdí v mercedesech, nám ovšem měsíční renta nestačí ani na léky, natož pak na drahá auta. Každý ušetřený peníz tak přijde vhod, proto dopravu zdarma vítám jako správný sociální lék na finančně nemocnou společnost,“ myslí si Dana.

Kolik žije v kraji seniorů nad 70 letÚstecko 13 803

Teplicko 14 370

Mostecko 12 502

Lounsko 9 424

Litoměřicko 14 026

Chomutovsko 12 571

Děčínsko 15 134

Celkově 91 830

zdroj: ČSÚ

Předseda krajské rady Alois Malý vysvětluje, že až 70 % seniorů v kraji nedosahuje na průměrný důchod v ČR, což je zhruba 12 200 korun.

„V kraji máme dokonce kolem 45 % důchodců, kteří jsou v pásmu chudoby. Hodně se tak rozmýšlejí, jestli někam pojedou a zaplatí třeba 25 korun za jednu jízdu, když se všechno zdražuje. Kdyby mohli jezdit v integrované dopravě bezplatně, využívali by to na nákupy, návštěvy doktora či rodiny,“ tvrdí Malý.

Podle Českého statistického úřadu žije v Ústeckém kraji celkem přes 820 tisíc lidí, z toho téměř 92 tisíc tvoří lidé s věkem 70 let a výše.

„Krajská rada seniorů v nejbližších dnech připraví a rozjede jednání na tohle téma. Zvlášť teď, když z úst pana Babiše zazněla snaha o celorepublikové úlevy pro seniory a studenty ve vlakové dopravě. Je to ale otázka jednání mezi krajem a městy, která provozují své dopravní podniky,“ řekla členka krajské rady seniorů a ústecká radní Květoslava Čelišová (KSČM).

Jak uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová, Ústecký kraj záměr rady seniorů zvažuje, ovšem s ohledem na finanční možnosti krajského rozpočtu.

KUBERA JE KRITICKÝ

„Z ekonomických důvodů tedy nemůžeme v tuto chvíli podpoření tohoto záměru potvrdit. Veškerý pokles v objednaných službách je nutné uhradit, stejné by to tedy bylo i v případě zajištění bezplatné dopravy pro seniory nad 70 let,“ uvedla Dosedělová s tím, že do doby znalosti finančních požadavků na dopravu po roce 2020 nepovažuje kraj za zodpovědné jízdné zdarma pro seniory zavést.

„Navíc by bylo nutné tento návrh podrobně připravit i ve vztahu na celou integrovanou dopravu, kam nespadají pouze autobusy, ale také vlaky a lodě. Do této chvíle nás krajská rada seniorů nepožádala o konkrétní oficiální jednání k tomuto tématu,“ dodala Dosedělová. Odhad nákladů pro kraj je zhruba 80 až 100 milionů korun ročně.

Kritický je k tématu teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS). „Proč nemají senioři nad 70 let levnější brambory? Nic není zadarmo. U nás v Teplicích se například od roku 1994 neplatí za odpady. Někdo to ale musí zaplatit, zaplatí to město z peněz daňových poplatníků. Pokud by se ale omezily nesmyslné dotace krajského úřadu, které tečou do kanálu, a z toho by se to seniorům zaplatilo, tak proti tomu nic nemám,“ dodává Kubera.