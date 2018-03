FOTO: Budoucí pedagogové složili vysokoškolský slib a převzali si diplomy

Hlavní stavbyvedoucí Stavbyvedoucí. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: -místo výkonu práce: Louny, praxe v oboru nutná, praxe v oboru lešenářství nutná, výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost, ŘP sk. B, sk. C výhodou, práce na PC (Word, Excel, Outlook), kontakt: email s přehledem praxe popř. telefonicky - 603118463, holovska@mhcirus.cz, osobně na uvedené adrese Postoloprty. Pracoviště: Mh cirus servis, s.r.o., Marxovo náměstí, č.p. 96, 439 42 Postoloprty. Informace: Michaela Holovská, +420 603 118 463.

Pracovníci v pohřebnictví pracovník pohřební služby a údržby hřbitovů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Poděbradova 2684 Louny, práce na pohřební službě - převoz a manipulace s těly zemřelých, kopání hrobů, údrba hřbitovů - sečení trávy, hrabání listí. Požadujeme: dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, bezúhonnost, ochotu pracovat, ŘP skubiny B výhodou. Možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou., stravenky, sociální fond, kontakt: osobně na uvedené adresy od 8,00 do 14,00 hod.. Pracoviště: Technická správa města loun s. r. o., Poděbradova, č.p. 2384, 440 01 Louny 1. Informace: Václav Jelínek, +420 731 679 475.

Operátoři telefonních panelů specialista zákaznického servisu pro T-Mobile. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce:Hilbertova č.p. 65,440 01 Louny 1, HLEDÁŠ NEBO CHCEŠ ZMĚNIT PRÁCI?NEVYHOVUJE TI BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA?, NEMÁŠ KAM DÁT DĚTI, KDYŽ JSI ODPOLEDNE V PRÁCI?, MÁME PRO TEBE ŘEŠENÍ - STAŇ SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU!, CO ZÍSKÁŠ: pracovní dobu POUZE od 8 do 14 hod, smlouvu na HPP, fixní základ + nadstandardní provize, motivační soutěže, profesionální zaškolení, praxi v oblasti péče a prodeje, komunikativnost, svědomitost, ochota učit se novým věcem, chuť pracovat naplno. Praxe na dané pzici výhodou,, zájemci hlaste se na e-mail: tel.: 737184283, e-mail: lucie.kondratova@baxton.cz, osobní kontakt na adrese Hilbertova 65 Louny po předchozí telefonické dohodě. Pracoviště: Baxton s.r.o., pracoviště louny, Hilbertova, č.p. 65, 440 01 Louny 1. Informace: Lucie Kondrátová, +420 737 184 283.

Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) lakýrník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Tatinná 259, Bitozoves Žatec, Popis pracovní pozice:, Lakýrník zabezpečuje kompletní proces antikorozního nátěru včetně přípravy a dohotovení kovových povrchů za účelem ochrany součástí a sestav. Příprava spočívá v maskování povrchů přípravky a maskovací páskou, mechanickém čištění pískovým otryskáváním, vlastní nátěr (epoxidový a speciální anorganický hliníkový nátěr na vodní bázi odolávající vysokým teplotám) se pak provádí ručně nástřikem v lakovacích boxech s řízeným prostředím za přísného dodržování technických a hygienických podmínek a pravidel., Jaké budou Vaše hlavní úkoly na této pozici?, Nanášení nástřiku dle výrobních instrukcí a postupů s ohledem na stav materiálů,, Čištění a otryskávání, ruční i strojové, zakrývání a vykonávání dalších povrchových úprav součásti před nanesením nástřiku., Aplikace nátěru na všechna místa v požadované kvalitě, Odstranění krytí a čištění součástí před dalšími kroky výrobního procesu, Nastavování a obsluha příslušného zařízení dle stanovených postupů a specifikací, Je-li to potřebné ke zlepšení nástřikového procesu, upravuje přípravky pro zakrytí či upevnění, Vede záznamy o stavu materiálu a objednává nástřikový materiál pro udržení stanovené optimální úrovně zásob, Co očekáváme od vhodného kandidáta?, vyučený lakýrník nebo prokázaná praxe výhodou, komunikace v českém jazyce, minimální schopnosti pracovat s PC, nekonfliktní jednání, zodpovědný přístup k práce a bezpěčnosti práce, Zajímavý systém odměňování - bonusy, včetně 13. a 14. platu; Zaměstnanecké benefity, vč. příspěvku na dopravu, stravování, penzijní a životní pojištění; Jazykové kurzy na pracovišti zdarma; Kafeterie vouchery, kontakt: telefonicky od 10,00 do 18,30 hod na č. 00441315559851, email: tereza.varvarovska@hudson.com. Pracoviště: Solar turbines eame s.r.o. - provozovna, 438 01 Žatec 1. Informace: Tereza Varvařovská, +420 004 413 155 598 51.