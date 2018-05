FOTO: Bytem v Žatci otřásl výbuch, případ řeší policie

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 26 020 Kč

Řídící pracovníci na základních školách ředitel Základní a Mateřské školy. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 26020 kč, mzda max. 33930 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777, Platové zařazení (dle nařízení vlády 564/2006 Sb.Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018, Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.Požadavky na uchazeče:, Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, . praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona - 4 roky, . znalost školské problematiky a předpisů,občanská a morální bezúhonnost,. způsobilost k právním úkonům,. organizační a řídící schopnosti., . zdravotní způsobilost,, Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude, obsahovat tyto náležitosti:, . název pracovní pozice, . jméno, příjmení a titul, . datum a místo narození, . státní příslušnost, . místo trvalého pobytu a telefonické spojení, . číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, . datum a podpis., K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:, . strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické, praxe, včetně uvedení funkčního zařazení, . motivační dopis, . návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZŠ (v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu), . výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie) nebo doklad o jeho, vyžádání, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením, . úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, . originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ZŠ (ne starší 2 měsíců), . písemný souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č., 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:, Městský úřad Žatec, Odbor Kancelář úřadu, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 21.05.2018 do 17.00 hod., Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní, 2777, okres Louny., Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč, v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném, znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Drahomíra Beranová, +420 415 736 130-131.