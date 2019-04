Na stavu hřbitova se podepsala dlouhodobě chybějící údržba. V jedné hrobce je pochován bývalý majitel zámku v sousedním Stekníku, také proto se jeho správa rozhodla, že se zasadí o postupné zkulturnění místa. Ruku k dílu mohou v sobotu přiložit všichni dobrovolníci.

„Na hřbitově je hrobka bývalého majitele zámku Hanse Gimbella a jeho manželky. Jejich potomci ze Španělska, Portugalska i Německa zámek Stekník navštěvují. Když jeli na hřbitov do Hradiště a my zjistili, v jakém je stavu, řekli jsme si, že se s tím musí něco udělat. Je to ostuda,“ vysvětlil pracovník vztahů k veřejnosti Správy státního zámku Stekník Jiří Kašpar. První krok k záchraně spočívá v odstranění náletových dřevin z areálu hřbitova.

Dobrovolnící mohou pomoct

„Kdo by rád přiložil ruku k dílu, má možnost v sobotu 13. dubna od 10 hodin, kdy se uskuteční čištění hřbitova. Sraz je přímo na hřbitově v Hradišti. Ideální je mít vlastní pilku nebo nůžky, rukavice a něco na opečení na ohni. Pro všechny účastníky je pak připravena speciální odměna od Správy státního zámku Stekník,“ vyzval případné dobrovolníky Kašpar.

Historický hřbitov v Hradišti u Postoloprt je ukázkovým příkladem hřbitova z přelomu 19. a 20. století. Mezi jeho zajímavosti patří bohatě zdobená hrobka rodiny Rodt, hrobka majitele zámku Stekník Hanse Gimbella a jeho manželky.

Na hřbitově jsou pochováni také čtyři ruští zajatci, kteří za druhé světové války pracovali na velkostatku ve Stekníku a kvůli hrozným podmínkám a týrání raději spáchali sebevraždu.

„Chtěli bychom opravit architektonicky cenné hrobky, hřbitovní zeď, vysázet nové stromy. Prostě celý areál hřbitova postupně zkulturnit,“ vysvětlil Jiří Kašpar. Revitalizace hřbitova v Hradišti není jediným projektem, na kterém se správa zámku podílí. Nedávno díky jejímu úsilí začal v kapličce kousek od zámku opět vyvěrat léčivý minerální pramen, bylo třeba ji pořádně vyčistit. Od náletových dřevin se zase vyčistila a obnovila polní cesta mezi Stekníkem a Hradištěm, u které stojí jiná kaplička. Připravovanými projekty jsou stezky pro turisty k mariánským kostelům v okolí nebo chmelová stezka. Památkáři Stekník s jeho chmelnicemi zařadí do nominace nedalekého Žatce na seznam UNESCO.

Uplynulou sobotu dobrovolníci uklízeli i na jiných místech spjatých s historií. Přímo v Žatci se třeba čistily svahy pod hradbami a pod Mederovým domem, úklid organizoval odbor životního prostředí radnice. Jeden z nejstarších domů ve městě nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Uklízet přišlo hodně lidí a udělalo se neuvěřitelné množství práce. Pak si všichni společně opekli buřty a společně jsme si popovídali. Všem moc děkujeme,“ přiblížil předseda Spolku Mederova domu Petr Antoni.