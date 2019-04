Velký vliv na městské slavnosti bude mít rozsáhlá rekonstrukce radnice. Dělníci v závěru zimy začali s pracemi uvnitř, nyní se přesunuli i ven. Kolem budovy vyrůstá lešení, opravovat se bude fasáda, měnit okna. Řada úředníků našla přechodný azyl v jiných budovách. Práce potrvají do jara příštího roku.

Kvůli lešení se musí během Dočesné posunout hlavní pódium dál od radnice. Zároveň se postaví menší. „Posunutím pódia do prostoru takzvané šachovnice se zmenší místo pro diváky. Kvůli tomu jsme odřekli vystoupení kapel Olympic a No Name,“ sdělil Martin Veselý, ředitel divadla, které Dočesnou tradičně organizuje.

Aby se u radnice uvolnil prostor pro návštěvníky, nebude tam oproti zvyklostem stát řada stánků a několik pouťových atrakcí. „Při Dočesné máme 180 až 200 stánků, letos jich bude tak o pětinu méně,“ odhadl ředitel divadla.

Další potíž pro organizátory největších tuzemských slavností chmele a piva spočívá v začínající rekonstrukci Nákladní ulice. Vyměňovat se bude asfalt v její střední a spodní části, stavět se budou na dvou místech nové chodníky, v plánu je úprava přechodu pod divadlem. Ulice se pro dopravu uzavře.

Práce mají trvat do října, na přelomu srpna a září, kdy je Dočesná v plánu, hotovo nebude. „V Nákladní ulici tradičně parkují dodávky a nákladní auta stánkařů, kteří jsou na náměstí Svobody. Pokud by to kvůli rekonstrukci nešlo, nevím, kde by jinde blízko centra mohli parkovat,“ připomněl Veselý.

Omezení kolem Dočesné bude v příštím týdnu řešit s vedením města. „Budeme se tím zabývat, probírat jednotlivá omezení a hledat řešení,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Probíhající rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Obloukové a protější Dvořákově ulici, kam se práce zhruba za měsíc přesunou, by na Dočesnou mít vliv neměly. „Termín dokončení stavby je do 30. června,“ sdělil Mario Böhme ze Severočeské vodárenské společnosti. Začínající rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Josefa Hory a na náměstí 5. května má skončit 1. října, ani tyto práce by ale Dočesnou neměly ovlivnit.

V centru Žatce se momentálně pracuje na rekonstrukci Mederova domu na náměstí 5. května a domu u pivovaru na Žižkově náměstí. Na dvou místech se kopají díry pro podzemní kontejnery na tříděný odpad. Ty budou hotové za pár týdnů, obnova domů by neměla mít na Dočesnou vliv. Stejně tak jako chystaná rekonstrukce synagogy.

„V současné době připravuji výběrové řízení, čekám jen na schválení rozpočtu ze strany poskytovatele dotace,“ sdělil majitel synagogy Daniel Černý. Termín zahájení prací se bude odvíjet od dokončení výběrového řízení a zajištění předfinancování projektu.