Na výlet s žateckou knihovnou vyrazily děti tentokrát za záchranářskými psy. Na žateckém kynologickém cvičišti jim psí záchranáři ukázali své umění na různých překážkách, ale i při vyhledávání.

Děti se jim mohly schovat, všechny pejsci úspěšně našli. Výlet pak pro děti pokračoval vycházkou do Libočan, kde navštívily tamní vojenské muzeum a upekly si buřty. Další výlet žatecká knihovna pořádá v úterý 13. srpna, pojede se do Března do Chomutova za drakem Severusem.