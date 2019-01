Žatec - Žatecká bibliotéka prošla kompletní rekonstrukcí za 15 milionů korun. Opravy nabraly kvůli komplikacím roční zpoždění.

Páska přestřižena, čtenáři v Žatci už vybírají knížky v novém. Střecha, fasáda, podlahy, okna, vnitřní prostory, vše prošlo v knihovně renovací. Novinkou bude dvorek, kde budou moci návštěvníci při pěkném počasí posedět, knihovna tam plánuje pořádání akcí.

Více než 70 tisíc svazků se do nově opravených prostor stěhovalo během listopadu a prosince. „I mezi svátky jsme jeli naplno. Stěhování bylo náročné, vše se připravovalo na otevření. Ale stihli jsme to, jsme za nově opravené prostory moc rádi a věříme, že se tu čtenářům bude líbit,“ uvedla ředitelka žatecké knihovny Radka Filková, když ve středu 2. ledna vítala první návštěvníky v novém prostředí.

„Čtu pořád a na novou knihovnu jsem čekala. Hlavně, že už je otevřeno. Je to tu moc pěkné, čisťounké, příjemné,“ hodnotila renovaci jedna z prvních čtenářek.

Otevírací doba hlavní budovy

pondělí: 09:00 - 17:00

úterý: zavřeno

středa: 09:00 - 19:00

čtvrtek: 09:00 - 17:00

pátek: 09:00 - 17:00

sobota: 09:00 - 12:00

neděle: zavřeno

O rekonstrukci knihovny se v Žatci mluvilo už několik let, historická budova byla ve špatném stavu. Realizace se ale odkládala, město čekalo, až získá na kompletní rekonstrukci dotaci. Peníze nakonec přišly a opravy mohly na podzim roku 2017 začít. Celkem přišla obnova na téměř 15 milionů korun.

Za stavební práce zaplatilo město 12,7 milionu korun, další dva miliony stálo nové vybavení. „Vše je nové. Střecha, krovy, podlahy, fasáda, okna, regály, zařízení, upravovali jsme také vnitřní zdi. Nově je propojené dětské a dospělé oddělení. Upravený je i dvorek, který bude přístupný, čtenáři tam mohou posedět,“ zmínila Filková.

Kompletní renovace knihovny v Žatci nakonec nabrala kvůli komplikacím roční zpoždění. Začít se mělo podle původních plánů už na jaře 2017, hotovo mělo být v závěru stejného roku. Nejprve se však na fasádě ve velké míře uhnízdily jiřičky a město nechtělo pracemi ptáky rušit. Když se pak na podzim 2017 s přestavbou začalo, objevily se nové potíže, které posunuly termín dokončení o dalších několik měsíců. Během oprav se totiž ukázalo, že krovy a další dřevěné prvky jsou nakažené dřevomorkou mnohem více, než se očekávalo. Práce na krovech tak zabraly více času.

Rekonstrukce knihovny má i své kritiky. Za obnovu budovy jsou rádi, chtěli by ale více novinek. „Knihovna je opravená pěkně, ale přijde mi, že právě jen opravená. Je to podle mého škoda. Rekonstrukce se mohlo myslím využít na další změny a inovace,“ řekl například Pavel Novotný.

Ani po rekonstrukci není knihovna bezbariérová, čtenáři musí do patra po schodech. Radnice proto začala chystat instalaci výtahu. „Způsob, jak výtah do historické budovy umístit, se objevil až v době, kdy byla rekonstrukce knihovny připravená. Instalaci výtahu však nebylo možné do rekonstrukce zahrnout, a to kvůli dotačním podmínkám. Výtah ale připravujeme, bezbariérovost budovy má velký význam,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.