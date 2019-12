„Stavby, které vznikly po tomto datu a neměly stavební povolní, nejde už v současné době dodatečně povolit,“ potvrdila vedoucí lounského stavebního odboru Kateřina Todtová. Těm, které jejich majitelé postavili legálně před rokem 2002, demolice nehrozí.

Tento týden začala nucená demolice prvního objektu, další přijdou na řadu. Jako první musel začít bourat svůj dům lounský podnikatel a zastupitel Jan Čáka. Neúspěšně se proti tomu bránil u soudů, demolici má exekučně nařízenou. „Jsem z toho nešťastný. Několik posledních let chatu obývali rodiče,“ řekl.

Jan Čáka není jediný, kdo má v této oblasti s černou stavbou problém. „V současné době řešíme několik staveb, které tam jsou,“ doplnila Kateřina Todtová. Podle ní tak pravděpodobně budou muset jít k zemi i některé další domky v této oblasti. Katastrální úřad plánuje v kolonii Na Losech udělat v nejbližších letech revizi pozemků, jež souhrnně ukáže, které objekty v lokalitě stojí v souladu s legislativou a které ne.

Aktivní záplavová zóna kolem řeky Ohře se stanovila a následně rozšířila v minulých letech. Je vymezena jako území, kterým protéká více než 80 procent celkového průtoku při stoleté povodni, a dále jako území, kde rychlost proudění vody přesahuje 0,5 metru za vteřinu.

Zákaz staveb, plotů, hromad dřeva

V takové zóně je zakázáno stavět, zřizovat oplocení včetně živých plotů nebo třeba skladovat odplavitelný materiál. Nesmí se také dělat takové terénní úpravy, které zhoršují odtok povrchových vod.

Zahrádkářská kolonie Na Losech není jediné místo, kde v Lounech aktivní záplavová zóna omezuje stavební činnost. Týká se také třeba výstaviště. Na komplikace narazila lounská radnice v případě areálu bývalého letního kina, když chtěla zastřešit jeho pódium, aby se mohl více využívat. Podobnou potíž řeší také v souvislosti s bazénem při ZŠ Prokopa Holého. Město letos na jaře stoplo jeho probíhající rozsáhlou rekonstrukci, když se zřítila část zdiva. Ukázalo se, že jeho stav je horší. Co bude s objektem dál, se řeší. Konečné rozhodnutí určitě ovlivní fakt, že se bazén nachází na okraji aktivní záplavové zóny nedaleké Ohře. Jakmile by město nechalo objekt kompletně zbourat, těžko by na jeho místě v budoucnu něco postavilo.

Louny nejsou jediným městem na Ohři, které musí k aktivní záplavové zóně přihlédnout. Například v Žatci narazil na nesouhlasné stanovisko Povodí Ohře záměr města postavit na levém břehu řeky kemp.