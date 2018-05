FOTO: Kopec za věznicí Bělušice se změnil v unikátní zahradu pro návštěvy

Bělušice - Odsouzení chodí za dětmi ven, do krásného prostředí, které sami vybudovali. Setkání se odehrávají na místě někdejšího vězeňského vepřína.

Děti 38letého vězně Martina netuší, že jejich táta je zavřený. Přitom se s ním setkaly na území věznice. Z polní cesty vstoupily otevřenými dveřmi v plotu, prošly dřevěnou bránou torii známou z japonských svatyní, za červenou chatou, kde se dá odpočívat při dešti, překročily lávku přes umělý potůček, který ústí do jezírka s malými jesetery a barevnými kapry a nedaleko včelích úlů usedly do altánu schovaném za jehličnany.

A pak hurá po křivolakých cestičkách na prolézačky u vyhlídky na České středohoří! „Chodím sem v civilu, takže ani nepoznaly, že jsem ve vězení. Pro rodiny je to tady méně stresující než dole,“ řekl Martin, který nevšední oázu pomáhal budovat.

Rodiny s dětmi už nemusejí vstupovat přes kordon ozbrojených stráží do zamřížované věznice v Bělušicích, aby mezi čtyřmi stěnami viděli odsouzené příbuzné. Mohou se s nimi setkávat v okrasné zahradě, kterou vězni vytvořili v areálu bývalého vězeňského vepřína na kopci Bělouš. Samostatný oplocený areál je vedle věznice, na dohled od věží hlídek s puškami. V Čechách ojedinělý projekt, za který by se nemusela stydět ani botanická zahrada, vznikal od roku 2006.

„Tehdy tu byla holá vykácená stráň,“ zavzpomínal vězeňský vychovatel v penzi Petr Havlín, který zajišťoval odborné vedení prací. Vybraní vězni podle něj chodili na kopec makat rádi, měli volnější režim. Zahrada se stala příkladem nových výchovných trendů v modernizovaném vězeňství.

Sami, bez firem

„Všechno jsme tu dělali sami, bez firem,“ sdělil 54letý Aleš s funkcí zahradníka. Vše se učil za pochodu, i chov ryb. „Pro mě bylo nejdůležitější, že jsem se dostal zespoda sem nahoru do party, která to tu dělala. I já jsem tu už měl návštěvy. Proti spodku je to tady zlato,“ srovnal věznici se zahradou 27letý Jiří.

Návštěvy jsou tu za odměnu, za práci a vzorné chování. Několik hodin s rodinou v krásném prostředí mimo věznici odsouzené motivuje. „Rodině se tu líbilo. Máme tu soukromí. Můžeme si vybrat, kde budeme stát nebo sedět a je tu i dětský kout“ pochvaloval si Martin, který na stavbě začal pomáhat před dvěma lety.

„Zahrada slouží hlavně pro návštěvy s dětmi. Jejich kontakt s odsouzenými považujeme za důležitý pro zachování rodiny a udržení sociálních vazeb. Předcházíme tím takzvané kriminální infekci,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Podle něj děti přicházely dříve do negativního prostředí, což je mohlo i traumatizovat. Zahrada ale nabízí opak.

„Zdravý kontakt odsouzených s jejich rodinami a hlavně dětmi je pro nás prioritou,“ uvedl ředitel věznice Roman Mišák. Týdně je v zahradě 15 až 20 návštěv. Podle ředitele tak projekt plní své poslání a pomáhá udržet pozitivního klima ve věznici. Ta zahradu představila včera. Stát do ní investoval 690 tisíc korun. Areál má ale vyšší hodnotu. Vězni ho stavěli bez nároku na odměnu. Pomohli i sponzoři.