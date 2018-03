FOTO: Krásné dívky zaplavily Dům kultury. Korunku získala Adriana Brabencová

Ústí nad Labem - Soutěž Dívka Talent 2018 v Domě kultury v Ústí zahájila celou sérii soutěží v ČR. A dopadla podle představ její hlavní pořadatelky Aleny Remešové.

Vyhrála ji patnáctiletá Adriana Brabencová z Ústí – Všebořic, studentka Gymnázia dr. Václava Šmejkala. Adriana Brabencová navíc díky čtenářům Ústeckého deníku navlékla také šerpu Dívka Deníku.

ČTYŘI SLEČNY S VELKOU ŠANCÍ

„Měla jsem čtyři favoritky, nevěděla jsem, která přesně skončí na kterém místě. Ale všechny čtyři dívky měly na to, aby šly do semifinále. Všechny tedy čeká postup do Plzně,“ řekla Deníku Alena Remešová, pořadatelka klání Dívka Talent. „Jsem velice spokojená,“ dodala. Prakticky stejně mluvila Lenka Kocmanová Taussigová, Miss Sympatie 2002, členka poroty soutěže Dívka Talent a tento čtvrtek pořadatelka ústecké benefiční módní přehlídky Krása pomáhá dětem 2018.

KRÁSA VYDĚLALA 330 TISÍC DĚTEM

„Má Krása vydělala krásných 330 tisíc korun, mám z ní velkou radost. Část půjde na polohovací lůžka do ústecké nemocnice, částka 130 tisíc na vybavení dětské herny do Děčína. Těší mě, že Alenka tuto dnešní soutěž udělala až po mé Kráse a já si ji tak mohla víc užít. Jen je škoda, že jsou všechny tyto dívky tak mladé. Některé modelky posílám na akce i samotné, ale to v případě dívek ve věku patnáct nebo šestnáct let nemohu,“ vysvětlila.

OTO BRABENEC: VYHRÁLA MÁ DCERA

„Je to krásný, vždyť vyhrála moje dcera,“ řek Ústečan Oto Brabenec. „Adriana se připravovala pečlivě, je svědomitá, mám z ní radost,“ nechal se slyšet. „Jsem nadšená,“ shrnula úspěch dcery Renata Brabencová s tím, že dívce přišla zatleskat a fandit i babička. „My jsme zkrátka věřili, že to vyjde, že Adriana v sobě ten talent vážně má. A vidíte, má,“ řekla šťastná maminka.

DRUHÁ BABIČKA Z KRUPKY

Seniorka Karin Trubačová s dalšími blízkými a přáteli přijela držet palce Terezce Kotrbové z Krupky, jediné postupující neústecké vítězce podvečera. „Jsem jakási její druhá babička,“ prozradila na šikovnou slečnu, který se blýskla tancem v bílých šatech s více růžemi. A ke 4. místu vyhrála i diváckou cenu Dívka Sympatie, kterou jí předávali Martin Kočárek a Lenka Kocmanová. Martin si sám udělal selfie s Terezou a pak ho se všemi slečnami ochotně vyfotila sama Lenka Taussigová Kocmanová.

POCHVALA Z TV NOVA

Vtipné byly rozhovory dívek s moderátorem Martinem Kočárkem. „Všechny dívky byly šikovné, neměl jsem to s nimi lehké,“ smál se populární spíkr, který se po soutěži ochotně fotil nejen se soutěžícími slečnami. „A výsledky? Porota vybrala velice dobře. Už poprvé, když jsme se setkali v této sestavě, měli jsme představu o tom, kdo by mohl být úspěšný, jak jsme sledovali předkola. A naše domněnky se potvrdily, ty holky opravdu vyhrály, což je fantastický. Byly opravdu výborný, bezprostřední a na to, kolik jim je let, na co jsem se ptal, to vysekly spatra“ pochvaloval si spíkr z Novy.

VEČER BEZ TRAPASŮ

Moderátor večera Jan Rottenborn, ústecký taneční mistr, prozradil: „Nejvíc mě dnes, stejně jako pokaždé, bavila pozitivní nálada na sále. Z volných disciplín ně nadchnul tanec dívky číslo 6, Veroniky Mariášové z Ústí, slečny v černé. Vystoupení se tuším jmenovalo O čem sním. Podobně nazval svou knihu pan Babiš,“ odhadoval spíkr večera. „Zatím nebyl žádný trapas, musíme zaklepat,“ byl rád. Příjemně ho překvapilo, jak skloubila maličká Julie Kristová z Chomutova s tanečním partnerem Lukášem Kuchařem lidový tanec s populární hudbou. A pochválil i smutné básně Michaely Křivkové, která vsadila na vlastní tvorbu.

DŽÍNY JEDNA RADOST

Každé jedné soutěžící dívce velmi slušely večerní šaty. Zajímavá byla variace soutěžících na pestrou džínovou módu. Zde se nejvíc ukázaly dívky číslo 5, 6, 10 a 11, tedy slečny Herianová, Mariášová, Brabencová a Křivková. Překvapila jistě také Sabina Bendíková svou pop písní ve slovenštině.

A KDO VYHRÁL

Druhá skončila Veronika Mariášová z Ústí, třetí je Ústečanka Valerie Herianová a čtvrtá Tereza Kotrbová z Krupky. Tyto tři dívky plus vítězku Adrianu Brabencovou čeká červnové semifinále v Plzni. „Dvojité vítězství pro mě má obrovský význam. „Posunula jsem se dál. Teď se budu chystat do Plzně a pokusím se to dotáhnout co nejdál,“ slíbila Deníku jeho Dívka Adriana. Držíme jí palce!