Lávka pro pěší přes řeku Ohři pod železničním mostem v Lounech je uzavřená. Z důvodu jejího havarijního stavu ji těsně před vánocemi nechal uzavřít její vlastník, město Louny. Upozorňují na to značky, navíc na obou koncích lávky jsou umístěné pevné zábrany proti vstupu.

Lávka přes Ohři v Lounech je zavřená. | Foto: Ladislav Bába

Podle veřejné vyhlášky vydané lounskou radnicí by měla být lávka uzavřená do února roku 2021. Samotný most patří státu, někdejší Správa železniční dopravní cesty jej nechala opravit v roce 2018. Stav lávky pro pěší pod ním nebyl v té době havarijní, její stav se ale zhoršil. Město má vypracovanou projektovou dokumentaci na její opravu.