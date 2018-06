FOTO: „Milí moji,“ vítal se s lidmi v Lišanech prezident Zeman

Lišany - Miloš Zeman získal v obci ve volbách vůbec největší podporu v celé ČR, ve druhém kole ho v Lišanech podpořilo 94 procent voličů. Na setkání slíbil pomoc obci.

„Milí moji. Jak jinak říkat lidem, kteří mi dali devadesát čtyři procent hlasů. Tedy - milí moji,“ vítal se prezident Miloš Zeman v Lišanech na Lounsku s lidmi, kteří přišli na setkání s ním. Do Lišan zavítal v rámci třídenní návštěvy Ústeckého kraje ve středu 20. června, v regionu předtím navštívil také Podbořany.

Že má Miloš Zeman v Lišanech obrovskou podporu, bylo na setkání zřetelně znát. Odpůrci prezidenta tentokrát zůstali doma. „Jsou tu asi rozumně myslící lidé. Věřím mu. Strašně si ho cením. I když mu pusa někdy ujede, ale každý máme své. Má to v hlavě srovnané, dělá dobré věci. Velice si ho vážím,“ vysvětluje si Emílie Danková vysokou podporu prezidenta v obci. Souhlasili s ní i další účastníci setkání. „Důvěřujeme mu. Když něco řekne, tak to dodrží. A dělá to dobře,“ přidal se také Miloš Šourek.

Některé kroky, nepravdivé výroky a rozhodnutí, které část veřejnosti vnímá u prezidenta jako velice kontroverzní, nevidí jeho podporovatelé jako problém. „To co si myslí, to řekne. Ostatní to nedokážou, bojí se,“ myslí si Miroslav Lašák.

Miloš Zeman se v Lišanech veřejně zavázal, jako poděkování za podporu, pomoci obci. „Budu se snažit Lišanům alespoň nějak pomoci. Například s obnovením myšlenky bioplynové stanice,“ slíbil prezident. V debatě s občany pak nezapomněl zkritizovat Miroslava Kalouska. Uvedl, že předčasné volby nejsou řešením současné situace, jako jeden z důvodů, jak řekl s nadsázkou, prý je i to, že není jistota, že se do Sněmovny nedostane Kalousek. Zeman zopakoval také některé své výhrady ke kandidátovi na ministra zahraničí Pochemu.

Policie během setkání "zajistila" jednoho muže. Mělo to být kvůli hlasitým výkřikům.

Během setkání v Lišanech byl jeden muž zadržen. Stalo se tak ale zcela mimo hlavní dění, program nebyl nijak narušen, všimlo si toho jen velmi málo lidí.

„Policisté zajistili muže, který narušoval průběh setkání hlasitými výkřiky. Byl převezen na obvodní oddělení k prokázání totožnosti a vysvětlení. Poté byl propuštěn, jeho jednání bude řešeno jako přestupek,“ uvedla policejní mluvčí Jana Slámová.

Debata Zemana s občany pokračovala bez problémů dál. Úsměv pak na tvářích přítomných vyvolal dotaz, jak je prezident spokojen s výkony svých imitátorů, dotazující ho přednesl právě hlasem Miloše Zemana. „Dělají to poměrně dobře,“ odvětil prezident.

Zeman dostal z publika jedinou kritickou otázku, část přítomných při ní začala bučet. Prezident ale své podporovatele uklidňoval s tím, že je svoboda a každý má právo se ptát a mít názor. „Mějte slunce v duši,“ rozloučil se před odjezdem Miloš Zeman.