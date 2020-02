Obrovská zkušenost. Tak může o svém premiérovém startu na mistrovství světa mluvit cyklokrosař Pavel Jindřich. Lounský junior nakoukl v průběhu závodu do třicítky, v závěru mu ale došly síly a propadl se.

Závod mužů na MS cyklokrosařů ve švýcarském Dübendorfu. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

„Na tom blátě mi to moc nešlo. Musím to zlepšit. Závod nevyšel, jak jsem chtěl. Výsledek je zklamání. Míchají se teď ve mě různé pocity. Výsledek nic moc, jsem ale na druhou stranu strašně rád, že jsem si nominaci na šampionát vybojoval a mohl ho jet. Je to velká zkušenost,” řekl po dojezdu Jindřich.