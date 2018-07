FOTO: Na nové hřiště v Lounech si musí děti počkat. Kvůli trávníkům

Louny - V Lounech dokončili přestavbu části bývalého letního cvičiště na dětské hřiště. Kvůli trávníkům se otevře až v srpnu.

Jedno z nejhezčích dětských hřišť v Lounech vyrostlo v areálu tamního letního cvičiště. Nabídne spoustu atrakcí včetně vzduchové trampolíny či vodního prvku na ochlazení. Město za něj dalo čtyři miliony korun.

Ačkoliv už je hotové, rodiče s dětmi si musí ještě na otevření pár dní počkat. „Důvodem jsou čerstvě vyseté trávníky. Návštěvníci by je mohli pošlapat. Navíc se teď intenzivně zavlažují, rozmočená hlína by se roznesla po nových herních prvcích, což by jim určitě neprospělo,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

O tom, kdy konkrétně hřiště otevře, by se podle ní mělo rozhodnout v závěru července. Předpoklad je, že by hřiště mělo začít sloužit veřejnosti začátkem srpna.

Nové dětské hřiště nabídne různé herní prvky s prolézačkami, klouzačkami nebo houpačkami s moderními dopadovými plochami. Okolní trávníky jsou automaticky zavlažované, kolem hřiště jsou nové cesty a vysazené stromy. „Už se s malou dcerkou na nové hřiště těšíme, když jdeme kolem, prohlížíme si ho přes plot. Vypadá moc hezky,“ řekla Jana Trávníčková z Loun.

O areál letního cvičiště se stará Správa sportovních zařízení města Loun. „Provoz nového dětského hřiště bude stejný jako na jiných hřištích v Lounech. O tom, zda ho budeme na noc zamykat, jsme ještě nerozhodli,“ řekl Radek Příhoda, ředitel zmíněné organizace.

Na návštěvníky nového hřiště čeká ale jedna malá nepříjemnost. Během podzimu bude v těsném sousedství, ve střední části areálu, probíhat výstavba travnatého hřiště na malou kopanou. Původně ho chtěla lounská radnice postavit najednou s dětským hřištěm, musela ale zopakovat výběrové řízení. Začne se tak stavět až v září. Zpočátku, kdy se bude bourat současný betonový povrch, musí návštěvníci hřiště počítat minimálně s vyšší hlučností.

„Začátek výstavby tohoto hřiště směřujeme právě až na září, až skončí prázdniny a děti půjdou do škol. Nové dětské hřiště se pak bude využívat spíše odpoledne, kdy už se vedle pracovat nebude,“ vysvětlila Sunkovská.

Letní cvičiště nad autobusovým nádražím v Lounech byla původně asfaltová plocha částečně lemovaná betonovými tribunami, areál se za bývalého režimu využíval například k secvičování spartakiád. Poměrně rozlehlý prostor se postupně měnil. V jižní části vyrostlo hřiště na hokejbal s mantinely, vedle sektor pro skateboarding. Tato část se měnit nebude. Z betonové plochy ve středu areálu, kde před lety stála nafukovací hala na tenis, se stane zmíněné travnaté hřiště na fotbal. A severní část areálu rozsáhlou proměnou na moderní dětské hřiště právě prošla. Součástí je i street workoutová sestava pro venkovní posilování.

Nové dětské hřiště vyroste během léta také v sousedním Žatci. Půjde o Rákosníčkovo hřiště pro menší děti, které pod Libočanskou bránou postaví společnost Lidl. Ačkoliv se ještě nezačalo stavět, už je známé slavnostní datum otevření. Je stanovené na 11. srpna. „Stihnout by se to mělo, podle zástupců společnosti Lidl je výstavba těchto hřišť rychlá,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.