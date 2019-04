Slavnostní zahájení, na kterém se fanouškům tohoto sportu, ale i všem zvědavcům, představily posádky se svými speciály, proběhlo v pátek odpoledne na žateckém náměstí Svobody

Na jezdce pak v sobotu a neděli čekalo tradičně několik soutěžních sekcí, na kterých předváděli své umění. Úkolem bylo projet sekci vyznačenou kolíky v co nejrychlejším čase a to, pokud možno bez doteku. Časový limit na sekci byl 6 minut. Nebyla nouze o dramatické chvíle, kdy se offroad dostal koly vzhůru. O body do Mistrovství ČR se přihlásilo a soutěžilo na pět desítek posádek. Na startu nechyběla domácí posádka Offroad team KLEMO Žatec.

Své specielní sekce měla i skupina tří offroadů soutěžících o body v kategorii, jejíž vítěz pojede na světové finále do Malajsie. Pro návštěvníky závodů byl v areálu připraven také doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Další zádody se v Bezděkově pojedou 25. a 26. května, kdy se zde předvedou offroady v Niva Cupu.

Jarolav Tošner