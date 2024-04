Deset jednotek hasičů likvidovalo požár lesního porostu u Měcholup na Žatecku. Požár vznikl na ploše téměř sedmi tisíc metrů čtverečních a uhasit se ho podařilo po 17. hodině. Příčina jeho vzniku je v šetření.

Deset jednotek likvidovalo požár lesního porostu v Měcholupech na Žatecku. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Tři profesionální a sedm dobrovolných hasičských jednotek se sjelo, aby uhasily hořící les. Požár byl ohlášen před třetí hodinou. Zhruba po hodině byl lokalizovaný a dále probíhalo dohašování. „Hledala se skrytá ohniska. Termokamerou jsme procházeli okolo pařezů, protože tam se mohou uhnízdit,“ vysvětlil mluvčí hasičů Milan Rudolf.

Po dohašení se místo dál hlídalo. "Požářiště jsme předali revírníkovi, který byl na místě a dostal povinnost ho hlídat, kdyby došlo k rozhořívání nebo doutnání,“ upřesnil mluvčí hasičů.

Hašení bylo poměrně složité. „Bylo to na kopci, i když plocha není nějak velká, je to něco přes půl hektaru a jednalo se o vykácenou mýtinu, tak tam byly zasazené nové stromy a rostla tam stará vysoká tráva. Terén byl velmi těžce dostupný, technika se do některých míst vůbec nemohla dostat,“ popisoval Rudolf událost.