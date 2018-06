FOTO: U Panenského Týnce se koná obří festival Aerodrome

Panenský Týnec – Na letišti u Panenského Týnce na Lounsku se od čtvrtka do soboty koná jeden z největších letních hudebních festivalů letošní sezony – Aerodrome. Místní dostali vstupenky na jeden den zdarma.

Velikost akce je patrná na první pohled hned na začátku areálu. Kilometry kovových zábran, stovky aut na trávnících, poblíž stan vedle stanu, u toho velké stanoviště záchranářů, desítky pořadatelů a lidí z ochranky. A tisíce hudebních fanoušků.

Jedná se o 5. ročník této hudební akce. Poprvé se koná mimo Prahu a poprvé je rozdělená do více dní. Na dvou velkých pódiích umístěných na asfaltové dráze bývalého záložního vojenského letiště u Panenského Týnce se vystřídají desítky interpretů.

Ve čtvrtek fanouškům počasí nepřálo, v pátek a sobotu už to bylo a bude lepší. „Ve čtvrtek večer hodně pršelo, dost jsme zmokli. Ale nevadí nám to. Přijeli jsme jen na čtvrteční program, hlavně na Wiz Khalifu. Byl super,“ řekl Filip Jelínek, který do Panenského Týnce dorazil s kamarády z Rumburka.

Festival láká na řadu známých zahraničních hvězd. Asi největší je americká zpěvačka Lana Del Rey. „Chceme naučit Čechy chodit na světový festival doma. Aby se jim více vyplatilo zůstat tady než odjíždět do ciziny,“ řekl do médií slovenský miliardář Igor Rattaj, který má celou akci na svědomí. Televizi Óčko řekl, že celkový rozpočet Aerodromu bude kolem osmdesáti až devadesáti milionů korun a hlavní hvězda festivalu, zmíněná americká zpěvačka Lana Del Rey, vystoupí za honorář milion dolarů. Tím se zřejmě stane nejdražším účinkujícím letošní tuzemské festivalové sezony.

Tomu odpovídají i ceny vstupenek. Nejdražší se prodávaly za 7500 korun. Levnější na všechny tři dny se daly pořídit za 3490 korun, na jeden den stojí 1990 korun.

Tak loni hráli na festivalu Linkin Park:

A jak se na festival dívají v samotném Panenském Týnci? „Na festival nejdu, už mám jiný program. Hudba je sem večer a v noci slyšet, ale nevadí mi to. Když to není každý víkend…,“ sdělila obyvatelka Panenského Týnce Eliška Pejlová.

Pořadatelé festivalu jako formu určité kompenzace darovali trvale hlášeným obyvatelům Panenského Týnce zdarma vstupenky na čtvrteční program. „Rozdali jsme jich mezi naše obyvatele asi dvě stě. Já sám jsem se byl ve čtvrtek podívat, lidi z Panenského Týnce jsem tam potkával. Ale aby si někdo koupil vstupenku na všechny dny, to bude jen minimum lidí od nás. I kvůli ceně,“ řekl starosta Jiří Čížek.

V Panenském Týnci mají s velkými akcemi na nedalekém letišti zkušenosti. Během roku se tam konají dva velké srazy upravených aut, v letech 2010 až 2013 proběhly velké srpnové hudební festivaly. „Se současným festivalem není žádný problém. Jediným naším požadavkem bylo, aby nám pořadatelé umístili do Panenského Týnce mobilní toalety. Pohybuje se tady totiž dost návštěvníků festivalu. Náš požadavek vyslyšeli,“ sdělil starosta.

Festival přinesl do Panenského Týnce vyšší dopravní zátěž. Tisíce fanoušků přijíždejí autobusy, auty nebo taxíky. „V tomto také není problém. Máme velmi dobré zkušenosti s celní správou a policií, kteří tady na dopravu dohlížejí,“ vysvětlil místostarosta Miloš Vejražka.

Festival ovlivní svatby v chrámu

Přece jen jedno omezení festival přinesl. Počet svateb, které se tento víkend uskuteční v nedostavěném chrámu v Panenském Týnci, bude minimální. „Běžně jich máme v pátek a sobotu šest, sedm. Teď jsme to omezili na jednu. Do chrámu se přijde podívat řada návštěvníků festivalu, svatby by je omezovaly a naopak, svatebčanům by se asi houfy zvědavců také nelíbily,“ vysvětlil starosta.

Podle něj nemá městys Panenský Týnec z festivalu ani korunu, finanční prospěch ale přinese místním podnikatelům. Těch tam není ale moc, jedním z mála je samoobsluha. Rozšířila otevírací dobu, ke čtyřem stálým zaměstnancům kvůli vyššímu počtu zákazníků přibyli čtyři brigádníci. „Objednali jsme dopředu víc zboží, zájem je hlavně o pečivo, uzeniny a další jídlo na svačiny. A také o vodu a alkohol,“ přiblížil vedoucí obchodu Josef Talpa. V samoobsluze se pohybuje už 28 let, velkých akcí v Panenském Týnci zažil už řadu. „Dopředu se nedá odhadnout, kolik se toho prodá. Je to sázka do loterie. Tržby jsou ale každopádně podstatně vyšší,“ dodal.