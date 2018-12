FOTO: U Žatce se objevil mýval severní. Zůstane v přírodě, lovit ho nebudou

Žatec - Medvídkovitá šelma se usadila u Libočan. Plachého tvora lze občas spatřit v korunách stromů.

„Někde tam určitě musí být. Ve skrýši na zemi, nebo je někde ukrytý na stromě. Dobře se schovává,“ je často slyšet u výběhů mývalů severních v zoologických zahradách po celé republice od návštěvníků, kteří marně pátrají a chtějí spatřit plaché zvíře. Lidé ze Žatecka za „medvídkem“ mývalem ale nyní nemusí do zoo, jeden se nedávno objevil u Libočan ve volné přírodě, viděla ho už řada lidí.

„Byli jsme se na něj podívat. Seděl vysoko na stromě, nedaleko kolejí u Libočan. Je to zajímavost, to se jen tak nevidí,“ byla nadšená z nevšedního zážitku Alena Krátká ze Žatce.

U Libočan, nedaleko silnice k Žatci, se mýval pohybuje už několik dní. Pokud máte štěstí, podaří se ho občas spatřit, přitom jde o plaché zvíře, které ožívá se soumrakem a v noci. Čas od času totiž vyleze na strom bez listů. Podle odborníků je ale možné, že kvůli nynějšímu „zájmu“ se přesune do klidnější lokality.

Deníku se zvíře podařilo vyfotografovat, že se skutečně jedná o mývala severního pak potvrdili také zoologové. Lidem nebezpečí nehrozí, neměli by ale „medvídka“ provokovat nebo jinak ho zneklidňovat. „Mýval je spíše plaché zvíře, neměl by útočit nebo být nějak agresivní. Neměli by ho lidé ale rozhodně chytat nebo něco podobného,“ říká Miroslav Brtnický, zoolog chomutovského zooparku.

O mývala už se „zajímala" také žatecká městská policie. Na místo, kde se vyskytuje, několikrát vyrazila zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Strážníci a zatím ani nikdo jiný nebude nijak zasahovat, zvíře zůstane ve volné přírodě. „Není zraněný, nikoho neohrožuje, takže není důvod ho chytat nebo dělat nějaká další opatření,“ řekl Miroslav Solar, ředitel žateckých strážníků. Ti už v minulosti odchytávali hada, nebo z cirkusu uteklého velblouda, s mývalem se ale setkali poprvé.

V přírodě nemá nepřítele

Mýval severní je v mnoha zoologických zahradách po celé republice. Do divoké přírody se ale nedostal tak, že by z nějaké utekl. V minulosti byl savec, původem ze severní Ameriky, vysazen do volné přírody v Německu. Pravděpodobně ve snaze mít vlastní kožešinové zvíře. Rychle se ale přizpůsobil a začal se stále více rozmnožovat a páchat škody. Nemá totiž, v Německu ani u nás, přirozeného protivníka.

V některých částech Německa je tak nyní velmi rozšířen, postupně se dostal také k nám. V poslední době se stále častěji objevuje v Karlovarském kraji, ale i na Chomutovsku a rozšiřuje se dál. Také na Chomutovsku byl už několikrát spatřen. „Kolem Ohře má dostatek potravy. Zajímá se o hmyz, korýše a další vodní živočichy,“ popisuje zoolog Vít Tejrovský.

Mýval ale podle odborníků může začít páchat škody na zahrádkách. Zajímají ho například kurníky a v nich vajíčka i slepice, nebo různé zbytky či psí misky. Medvídkovitá šelma, která je velká asi 41 až 72 centimetrů, žere hlavně bezobratlé živočichy, ale i rostliny či obratlovce včetně malých hospodářských zvířat. „Je velice vynalézavý a chytrý. Na drůbež rád útočí,“ popsal Tejrovský.

Mýval severní podle zoologů do naší přírody nepatří. Mezi odborníky se proto diskutuje, jak ho z ní odstranit, plánují se různá opatření. (hd)