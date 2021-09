Za podpory Města Louny a dalších se tak stalo zásluhou Muzea československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“. Na opravě bylo odpracováno 600 hodin a ze zabetonovaného bunkru bylo odvezeno několik tun suti. Součástí akce byla také přednáška o průběhu rekonstrukce a také křest knihy Obrana Loun v roce 1938. Na té pracovala trojice autorů Fuksa, Piramovský, Šíma a rozhodně stojí za přečtení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.