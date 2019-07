Češi i Němci společně. Děti ze saského Ehrenfriedersdorfu, partnerského města Podbořan, si společně s českými dětmi užívají týden plný zábavy.

Na táboře, který už tradičně pořádá podbořanský Dům dětí a mládeže, si děti vyzkoušely například bubenický workshop, navštívily smečku sibiřských husky, vydaly se také do Chmelištné na farmu, do Kadaně či do Plzně do Techmánie.