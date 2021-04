Jeho vedení hledá možnosti, jak z areálu získat peníze. Ty jdou na pravidelnou údržbu, blíží se ale doba, kdy jich bude třeba podstatně víc na větší zásah. Uplynulých sedm set let se do stavu stavby podepsalo, kameny vlivem povětrnostních podmínek degradují. Konzervace a restaurování této architektonické významné památky celého kraje vyjdou na miliony korun.

U vstupu do areálu je kasička na dobrovolné příspěvky. Větším zdrojem příjmů městyse z chrámu jsou svatby. Novomanželé za obřad pod širým nebem zaplatí tři tisíce korun. „Loni jsme měli v chrámu sedmdesát obřadů, bylo jich kvůli pandemii přibližně o třetinu méně. V předešlých letech jsme se pohybovali kolem stovky. Na letošek máme prozatím nahlášeno něco přes čtyřicet párů," přiblížil starosta Panenského Týnce Jiří Čížek. Většinou se jedná o novomanžele odjinud, místní páry si „ano" řeknou v chrámu tak jednou za dva roky.



Dalším příjmem městyse z památky jsou koncerty, občasná natáčení filmů a nájmy z kiosku, stánku s občerstvením a prodejny upomínkového zboží. „Na všem se ale podepsala pandemie covidu. Loni na jaře jsme snížili nájmy o polovinu, letos to zřejmě uděláme také,“ připomněl starosta.

Objevily se úvahy, zda vstup do areálu nebo parkovné nezpoplatnit. „Nechceme ale areál úplně uzavřít, návštěvníci přijíždějí i později večer. Takže touto cestou asi nepůjdeme. Ale o zpoplatnění parkoviště uvažujeme. Zatím nic rozhodnutého není, dřív než od začátku příštího roku by to nebylo,“ řekl Jiří Čížek.

Součástí areálu je kromě chrámu parčík, hřiště pro děti a další prostranství. Městys na nich pravidelně seká trávu, stará se o stromy, uklízí odpadky po návštěvnících. Nedávno s přispěním Ústeckého kraje proběhla rekonstrukce toalet pro návštěvníky.



Na mnohem víc peněz vyjdou práce na samotném chrámu, podle projektu bude třeba deset milionů korun. „Konzervace a oprava klášterního kostela v Panenském Týnci je rozdělena na tři části. Ty spočívají v zajištění korun zdiva, opravách nižších částí zdiva a restaurování portálu,“ popsali autoři projektu ze společnosti Murus. V rámci prací se například zpevní zdivo, vyspárují trhliny, rozpadlé opukové kameny se nahradí jinými. „Vzhledem k finanční náročnosti této investice bude pro nás zásadní na ni získat dotaci s co nejnižší naší spoluúčastí. V současné době stavíme kanalizaci, což je pro nás velká finanční zátěž,“ připomněl starosta. Panenský Týnec si na ni vzal úvěr skoro 19 milionů, který bude splácet do roku 2037.



Výstavba chrámu Panny Marie probíhala ve 14. století, po požáru sousedního kláštera nebyl nikdy dokončen. Budovy navazujícího kláštera z 13. století využívá úřad městyse pro své kanceláře, obřadní síň a obecní knihovnu. V roce 1744 byla k nedostavěnému chrámu přistavěna barokní zvonice.