„Během kurzu se studenti učí techniku přípravy základních celosvětově známých koktejlů. Těch je přibližně třicet, každý si mohou vyzkoušet připravit. Čtyřdenní kurz je proložený teoretickou výukou, která je zaměřená například na zbožíznalství,“ vysvětlil učitel školy Miloš Bednář. „Kurz jsem oživil o progresivní mixologii, do drinků se snažím zapracovat aktuální celosvětové trendy. Aby studenti měli povědomí, že se barmanská práce neustále vyvíjí, že je potřeba sledovat nové trendy a promítnout je do práce za barovým pultem,“ dodal.

Podle něj je nyní trendem například využívání molekulární mixologie, která je postavená na změně skupenství a textury drinků a koktejlů. Například známý kubánský koktejl mojito se dá servírovat jako pěna. „V barech je moderní používání tekutého dusíku, díky čemuž se dá například připravit alkoholová zmrzlina, která přímo před hostem zmrzne. To je na pohled velmi atraktivní,“ popsal Bednář.

Jak nalákat hosta

Smyslem je podle něj právě zatraktivnit servis nějakou neobvyklostí, aby zlákala i další hosty k ochutnávce pití. Žáci si při kurzu vyzkoušeli, jak se dá pomocí jednoduché destilační kolony přeměnit pivo na pivovici, což je proces, který se dá zvládnout i před hostem v příslušně vybaveném baru.

Mezi účastnicemi kurzu byla i studentka Klára Schubertová. „Přišla jsem na školu hlavně kvůli cestovnímu ruchu, ale barmanství a baristika mě začaly hodně bavit. Určitě bych se tím chtěla v kombinaci s cestováním po škole zabývat,“ řekla.

Kurz proběhl v nově vybavené učebně, které ve škole říkají kavárna. „Byla to nevyužívaná místnost, která nyní slouží pro výuku, kde kromě teorie může učitel žákům předvádět praktické ukázky,“ sdělila ředitelka školy Stanislava Sajdlová. Podle ní se výhledově počítá s tím, že by kavárna sloužila jen pro výuku baristiky a pro barmanství by se vybavila jiná učebna – bar. Škola se snaží výuku přiblížit co nejvíc k praxi dlouhodobě, nedávno zřídila mikropivovar pro výuku sládků.

Barmanské a baristické kurzy připravují žáky také na soutěže, nedávno přivezla Nikola Jirsová dvě druhá místa z celorepublikové soutěže ve vaření kávy v Brně. A že by učitelé měli jít příkladem, dokazuje Miloš Bednář. I on přivezl druhé místo ze soutěže baristů, tentokrát z Havlíčkova Brodu.