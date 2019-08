Vojenský prostor v Doupovských horách se stal na začátku srpna sedmidenní základnou pro 46 příslušníků výsadkové roty aktivní zálohy 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Cvičení bylo zaměřeno na bojové střelby družstev, aeromobilní operace a denní i noční ostré střelby.

Pro chrudimské „záložáky“ to bylo letos už třetí cvičení. „Abychom v rámci cvičení nedrilovali jen nácvik na bojové střelby, připravili jsme pro ně i taktickou část – tentokrát vysazení vrtulníkem do terénu, po němž následoval přesun. Celou noc strávili venku a jejich úkolem bylo připravit léčku, která pak proběhla v ranních hodinách,“ řekl náčelník skupiny přípravy aktivních záloh 43. výsadkového praporu nadporučík Pavel Kinc. Do konce roku čeká příslušníky 4. výsadkové roty aktivních záloh ještě jedno cvičení.