Anketu Rozhledna roku pořádá každý rok Klub přátel rozhleden, který vždy do soutěže vybere stavby postavené v aktuálním roce. Z jedenácti zúčastněných rozhleden najdou turisté dvě v Ústeckém kraji a oběma se podařilo obsadit první příčky. „Z umístění samozřejmě máme velikou radost. Když se podíváte na obrázky těch jedenácti rozhleden, tak Růženka je prostě jiná,“ uvedla starostka Růžové Helena Křížková.

Netypická betonová vyhlídková věž v Národním parku České Švýcarsko se veřejnosti otevřela loni v dubnu. V anketě, kterou Klub přátel rozhleden vyhlásil už popáté, získala 334 hlasů. „Vítězná rozhledna dostane diplom a z hlasujících účastníků jsme vybrali deset, kteří získali krásné ceny,“ řekl ČTK předseda klubu Jaroslav Fábera. Hlasující mohli vyhrát například dalekohled, funkční trika, trekové hole nebo tematické knihy a kalendáře.

O více než polovinu hlasů méně, 138 hlasů, obdržel Rubín u Podbořan. „Je to pěkné umístění na to, že to samo o sobě není rozhledna, ale vyhlídková věž, a ten prvotní účel není k tomu se rozhlížet, ale obnovit slovanské sídlo na Rubíně. Takže jsme rádi,“ sdělil starosta Podbořan Radek Reindl.

Rozhledna Růženka na Pastevním vrchu

Vyhlídková věž Rubín na stejnojmenném vrchu měří 7,33 metru a tvoří ji dubové klády. Turistům od loňského září nabízí výhled na Doupovské hory, Krušné hory a České středohoří.

Ani vítězná Růženka postavená z betonu není s výškou 6,5 metru klasickou rozhlednou. Podle starostky obce je jejím účelem přilákat na Pastevní vrch, odkud je výhled na Vlčí horu, Pravčickou bránu, Sokolí vrch i na vrcholy na německé straně, více turistů. A to se daří. Především za příznivého počasí si sem naplánuje výlet řada lidí nejen místních, ale i z okolí.

Těsně třetí skončila se 127 hlasy rozhledna Kopaninka na Prostějovsku. V anketě lidé mohli prostřednictvím e-mailu hlasovat také pro nové rozhledny Vyšicko v Mutěnicích, Doubravka v Praze Kyjích, vyhlídku na zřícenině hradu Kumburk, stezku nad Vinohrady Kobylí, rozhlednu na Štvanici u Stříbrnice, Anenský vrch u Sosnové, Císařský kámen u Vratislavic nad Nisou nebo Bedřichovu vyhlídku u Nové Vsi.