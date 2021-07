Umí přitáhnout člun i se zraněnou posádkou, do bezpečí dopravit unaveného surfaře, na břeh dostanou i topícího se plavce. Čtyřnozí záchranáři pomáhají také ve vodě, o víkendu si dali dostaveníčko na Nechranické přehradě. Tentokrát tam záchranářští psi naštěstí neměli „práci“, ale se svými psovody měřili své síly v soutěži.

„Haló, haló, haló,“ ozývá se zoufale z vody. Zhruba pětadvacet metrů od břehu muž máchá rukama, rychle mu dochází síly, topí se. „Přines,“ neváhá Markéta Nováková vyslat do Nechranické přehrady svou parťačku Enshine na pomoc plavci, který by se rychle mohl ocitnout pod hladinou. Fenka k topícímu se muži pohotově doplave, otočí se u něj a nabídne mu tak madlo svého postroje. Mladík se chytá a Enshine se vydává na cestu ke břehu. Muže bez problémů vytáhne.

Naštěstí se netopí doopravdy, to si jen u Nechranické přehrady dali dostaveníčko kynologové záchranáři se svými svěřenci. Konal se tam totiž Vodní pohár Nechranice. A právě Markéta Nováková ze Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje s fenkou Enshine soutěž ovládly. „Shiny podala super výkon. Kromě degustace dobrot, které vyhrála, dostane za odměnu spoustu nových aportů a míčků. Ty Shiny ocení nejvíce,“ byla po výhře šťastná mladá záchranářka.

Kromě záchrany tonoucího musí čtyřnozí záchranáři umět rychle přitáhnout velký člun i s posádkou, na břeh dostat vysíleného surfaře, do člunu dopravit ztracené pádlo nebo prokázat, že umí dlouho a dobře plavat. „Nejraději má Shiny všechny cviky s aporty ve vodě. Naopak nejtěžší pro nás je asi přitažení člunu s dvěma osobami, Shiny by totiž do člunu raději nastoupila k nim,“ směje se Nováková.

Připraveni zasáhnout

K Nechranické přehradě přijeli kynologové záchranáři z celé republiky. Kompletní stupně vítězů ale tentokrát vybojovali „domácí“ zástupci ze severu Čech. Stříbro patří Kristině Cibochové se Scoobym. „Mám z druhého místa obrovskou radost,“ je nadšená záchranářka z Chomutova. „Nepovedlo se nám sice podle představ následování člunu, ale jinak jsem docela spokojená. Nejoblíbenější Scoobyho cvik je vyslání do člunu s přivoláním,“ popisuje.

„Vpřed,“ zavolá Natálie Oborná na svou psí parťačku Arwen. Ta se okamžitě nadšeně vrhá do vody, bleskově si to zamíří k muži, který polehává na surfu pěkný kus od břehu. Ale neopaluje se, přecenil své síly a už nemůže. Tentokrát opět jen jako. Když k němu Arwen doplave, hned ví, co má dělat. Do tlamy vezme lano, které je u surfu a táhne. Surfař se tak bezpečně dostal na břeh. „Výborně,“ pochválí ji hned její psovodka. Výkon fenky ocenili i rozhodčí, vybojovala třetí místo.

Záchranářští psi umí ve vodě najít i utonulého člověka. Právě na jejich vyhledání bývají čas od času povoláni. Tentokrát ale naštěstí jejich ostré nasazení nebylo potřeba, při soutěži ale prokázali, že jsou pořád připraveni okamžitě zasáhnout.