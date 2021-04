„Aktuálně pracujeme na vypsání výběrového řízení na projekty, připravujeme zadávací podmínky. Do konce roku chceme mít hotovou všechnu administrativu. Mít vyprojektováno a získat všechna potřebná povolení. Chceme, aby školy a sportovní oddíly měly k dispozici další moderní sportoviště, a aby veřejnost měla další možnost sportovního vyžití,“ zdůvodnil žatecký místostarosta Radim Laibl, proč se radnice rozhodla pro obnovu areálu.

Náklady na rekonstrukci odhaduje vedení radnice na částku okolo 20 milionů korun. Pomoci s financováním obnovy areálu u ZŠ Jižní má dotace, o kterou chce město požádat u Národní sportovní agentury. „Pokud vše půjde dobře, počítáme s tím, že by realizace mohla být zahájena v roce 2022,“ pokračoval Laibl.

Lidé ze Žatce oslovení Deníkem plán na modernizaci sportoviště vítají. „Určitě jsem pro. Škola areál potřebuje a bylo by dobré, aby děti měly pěkné sportoviště,“ řekl Milan Kočka. „Rekonstrukci sportoviště bych podpořil. Na menší hřiště tam chodí dost dětí ze sídliště, ovál využijí školy,“ přidal se také Petr Kouda.

Radnice chce přeměnu provést v podobném duchu, jako před několika lety proběhla na Stadionu Mládí u ZŠ v Komenského aleji. Na atletickém oválu má škvárový povrch nahradit moderní umělý. Uvnitř oválu má vzniknout fotbalové hřiště s umělým povrchem, které půjde rozdělit na dvě menší. „Díky umělému povrchu na něm půjde hrát i v zimním období. Ovál a fotbalová hřiště budou využívat školy a sportovní kluby, pronajmout si je ale bude moct také veřejnost, když si třeba nějaká parta bude chtít zahrát fotbal,“ přiblížil proměnu žatecký místostarosta.

Obnovou mají v rámci projektu projít i dvě menší asfaltová hřiště v bezprostředním sousedství oválu, které byly vybudované v polovině 90. let. „Obě hřiště by měla mít nové umělé povrchy, každé trochu jiný, aby odpovídaly sportům, které se tam budou hrát. Využívat by se mohly na fotbálek, basketbal nebo třeba letní tréninky florbalu. Vzniknout by mělo i nové workoutové hřiště,“ plánuje Radim Laibl. Na tato dvě hřiště by měl být pro veřejnost, stejně jako dosud, vstup zcela volný a zdarma.

Součástí rekonstrukce má být také odvodnění areálu a vybudování osvětlení hřišť. Proměna areálu má být podle radnice pokračováním modernizace sportovišť u ZŠ Jižní. V roce 2015 tam byl po kompletní rekonstrukci opět otevřen bazén, který předtím musel být kvůli špatnému technickému stavu nějaký čas mimo provoz. Bazén využívají k výuce školy a školky z města.