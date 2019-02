Žatec, Praha – Na Čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově se v pátek 1. února uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Armády ČR po jejich návratu z mezinárodního nasazení v Litvě, kde působili v rámci alianční předsunuté přítomnosti.

Jádro jednotky tvořili vojáci žateckého 41. mechanizovaného praporu, jejich velitelem byl podplukovník Jiří Líbal. Ministr obrany Lubomír Metnar vojákům poděkoval za jejich vzornou reprezentaci armády a celé ČR. Ocenil, že vojáci vynikajícím způsobem splnili všechny své úkoly a byli viditelnou součástí aliančních sil. 230 vojákům předal Medaili ministra obrany Za službu v zahraničí, Záslužným křížem III. stupně vyznamenal kapitána Martina Sekeru a Čestný odznak Armády ČR Za zásluhy obdržel nadporučík Jindřich Hochman. Před pár dny odjel na misi do Litvy druhý kontingent složený ze žateckých vojáků, v Pobaltí by měl být do léta.