Fotografie bezobratlých živočichů a ilustrace Pavla Krásenského jsou ve stovkách vědeckých publikací. Patří ke špičce, nyní má výstavu v muzeu v Mostě.

Entomolog Pavel Krásenský. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Nejdříve hledání toho správného mraveniště, s druhy, které chce zrovna fotit. V něm pak najít maličkou mšici, která vylučuje medovici a mravence, který ji zrovna bude pít. Mšice sice kapičku vylučuje několikrát do hodiny, ale zachytit ji spolu s miniaturním obličejem sajícího mravence, to už není úplně snadné „trefit“. Jenže Pavel Krásenský si zrovna tento záběr vysnil. „Není to úplně hned. Za každým snímkem je několik hodin hledání a čekání,“ usmívá se špičkový makrofotograf Pavel Krásenský.