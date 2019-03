Před více než deseti lety se začal Libor Richter z Tuchořic na Žatecku věnovat nevšednímu koníčku focení mlhovin a galaxií. Jeho snímky během let ocenily poroty několika astrofotografických soutěží. „Fotím, dokud nejsem spokojený. Člověk musí být trpělivý, je to časově náročný koníček,“ říká velitel dobrovolných hasičů v Tuchořicích.

Jak jste se ke svému koníčku dostal?

Vždy mě zajímalo, co se děje na noční obloze. Nejprve jsem ji pozoroval jen očima, postupně jsem si pořizoval techniku. Jako první menší dalekohled. Člověk ale za chvíli zjistí, že chce vidět dál a lépe. Tak jsem si pořídil větší dalekohled. Jak jsem se pídil po astronomii hlouběji, narazil jsem na spoustu fotografií. Tak jsem začal fotit vesmír.

Co astrofotografové vlastně fotí?

Fotíme vzdálené galaxie a mlhoviny. Člověk je v té podobě, jak my je nafotíme, na noční obloze pouhým okem nemůže vidět.

Máte oblíbenou nějakou svou galaxii nebo mlhovinu?

Ve vesmíru je toho spousta zajímavého. Hodně fotogenická je třeba mlhovina v Orionu, známá také jako M42.

Jak se taková fotografie galaxie nebo mlhoviny dělá?

Je to taková alchymie, není to rozhodně o jednom snímku. Vybraný objekt fotím několik nocí, někdy i pět a víc. Záleží na tom, jakou intenzitu světla objekt vyzařuje. Vyfotím ho sto a víckrát. Snímky se pak nahrají do speciálního programu v počítači, který vytvoří složený, zkalibrovaný obraz. S ním ještě pracuji v programu na úpravu snímků.

To je dost časově náročné?

Ano. Vlastní fotografování objektu zabere minimálně dvacet hodin, mým maximem je expozice v celkové délce 31 hodin. K tomu je potřeba přičíst dalších osm až dvanáct hodin u počítače při práci se snímkem. Někdy to celé trvá i více než měsíc.

