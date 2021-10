/FOTO, VIDEO/ Slavnosti se v pondělí 4. října zúčastnila kromě vedení školy, města a studentů také dcera Františka Fajtla Jitka Režná.

V pondělí 4. října tomu bylo 15 let, kdy zemřel generálporučík František Fajtl. K výročí byla v Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla v Lounech zpřístupněna busta tohoto válečného pilota. | Video: Ladislav Bába

Patří k našim nejznámějším pilotům druhé světové války, sestřelil několik německých letadel, bojoval ve Francii, ve Velké Británii, kde byl velitelem československé stíhací perutě, účastnil se Slovenského národního povstání. Při sestřelení nad Francií dokázal uniknout okupantům a utéct do Španělska, odkud se vrátil zpět do Anglie. Kvůli jeho západnímu angažmá ho komunisté na rok a půl poslali do vězení na Mírově. Napsal několik knih, některé motivy z jeho literárních vzpomínek využili tvůrci filmu Tmavomodrý svět. Řeč je o generálporučíkovi Františku Fajtlovi. Narodil se v Doníně u Loun, v sousedním Vrbně nad Lesy navštěvoval obecní školu, v Peruci chodil do měšťanské školy, kterou dokončil v Lounech. Ve městě po něm nese jméno obchodní akademie a střední odborná škola. Právě v ní mu byla v pondělí 4. října, při 15. výročí od jeho úmrtí, odhalena busta. Slavnosti se kromě studentů a vedení školy a města zúčastnila také dcera Františka Fajtla Jitka Režná. Bustu vytvořil sochař a pedagog Střední průmyslové školy sochařské v Hořicích Ladislav Jezbera, který je autorem i nové sochy T. G. Masaryka v Lounech před ZŠ J. A. Komenského.