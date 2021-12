„První podezření se objevilo v roce 2019, kdy přijela na výstavu do galerie skupina expertů a sběratelů z různých zemí. Ti vznesli podezření, že se jedná o padělky,“ popsala ředitelka GBR Kateřina Melenová. U původu děl je uvedeno, že pocházejí ze sbírky anonymního italského soukromého sběratele. „Jelikož byla koupena bez odborných posudků, což není v galerijní praxi běžné, doporučil nám poradní výbor, abychom nechali takový odborný posudek provést. A ten pravost děl zpochybnil,“ dodala ředitelka.

Další kroky galerie nechce předjímat. Je velmi pravděpodobné, že se budou objednávat další posudky. A jednat s těmi, kdo podezřelá díla galerii prodal. O koho jde, GBR uvést nechce. Existuje varianta, že po dohodě s nimi galerie zruší kupní smlouvu, prodejce by si díla odebral zpět. „Máme plán, jak budeme postupovat dál,“ řekla k budoucím krokům bez bližších podrobností Melenová.

Zřizovatelem GBR je Ústecký kraj, který se podezřelými uměleckými díly rovněž zabývá. „V současné době probíhá rozsáhlé šetření celé věci s cílem maximálního zajištění a ochrany práv Ústeckého kraje a jeho příspěvkové organizace. Do ukončení šetření a případných souvisejících právních jednání se v zájmu efektivního vyřešení věci nebudeme vyjadřovat,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.

Případ se bude zřejmě řešit delší dobu. Zda se dostane také na stůl policie, zatím není jasné. Není vyloučeno, že v této věci padne trestní oznámení.

Není to pravda, tvrdí bývalá ředitelka

Na podezřelá umělecká díla v lounské galerii jako první upozornil deník Mladá fronta Dnes. Podařilo se mu sehnat i vyjádření bývalé ředitelky GBR Alice Štefančíkové, která ve vedení instituce působila přes třicet let do roku 2019. Předloni jí Ústecký kraj neprodloužil smlouvu. Jakékoli pochybnosti o pravosti děl či nákupu odmítla. „Toto obvinění je nepravdivé. Probíhalo to ze strany jistých lidí, které bych mohla jmenovat, ale nejsem si jistá, jestli chci, už za mého působení. Vyjadřovat se k tomu znamená dát tomu nějakou vážnost. Je to špinavost,“ sdělila deníku.

Suprematismus je umělecké hnutí z počátku 20. století, jehož podstatou je geometrická abstrakce. Typické jsou pro něj barevné geometrické obrazce: čtverce, obdélníky, trojúhelníky, nepravidelné mnohoúhelníky, kruhy a kříže, většinou na bílém pozadí. V roce 1915 hnutí založil ukrajinsko – polský malíř Kazimír Malevič a také jeho údajně zfalšovaná díla jsou mezi předměty lounské galerie.

Není to poprvé, kdy se GBR dostala do středu zájmu. V roce 2011 lupiči ukradli čtyři obrazy v hodnotě desítek milionů ze sbírek galerie ve výstavní síni Emila Filly na zámku v Peruci. Byli sice rychle vypátráni a odsouzeni, díla policie také našla a vrátila, ale síň zůstala několik let zavřená. Pak otevřela v roce 2015, v následujícím roce se zase zavřela. Tento stav trvá do dnešní doby. Dohoda o znovuotevření síně mezi majitelkou zámku a lounskou galerií stále není na světě.