Zatímco většina amatérských sportovců se své zálibě řadu měsíců nemohla kvůli proticovidovým opatřením naplno nebo vůbec věnovat, golfisté na tom byli o poznání lépe. O turnaje a další soutěže sice přišli, hrát ale mohli pořád. A to proto, že se tento olympijský sport provozuje individuálně a venku. Například hřiště v Bitozevsi na Žatecku, které využívá pětistovka golfistů převážně z Lounska, Mostecka a Chomutovska, tak bylo v provozu i během pandemie téměř neustále. „Výhodou golfu je, že je to individuální hra. Takže dodržovat epidemiologická opatření v našem pětadvacetihektarovém areálu nebyl problém,“ připomíná prezident klubu a spolumajitel golfového hřiště u Bitozevsi Ivan Kolár.

Je mu 56 let. Vystudoval střední zemědělskou školu v Kadani a Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 1988 nastoupil do státního statku Postoloprty. Od roku 1991 soukromě podnikal v zemědělství.

Golf se hraje venku i přes zimu, pokud není sníh. Dotkla se hřiště v Bitozevsi v minulých měsících vůbec vládní opatření?

Samozřejmě. Přímo z Bitozevsi máme jen tři golfisty, takže otevření areálu v době, kdy se mohly provozovat volnočasové aktivity jen na území obce, kde člověk bydlí, nemělo smysl. Jakmile se opatření rozvolnila a lidé mohli přijet alespoň v rámci okresu Louny, otevřeli jsme. Součástí areálu je hotel a restaurace, těch se opatření dotkla stejně jako všech v republice.

Jak hodně?

Hotel a restauraci často využívají kromě golfistů svatebčané nebo se u nás konají různé oslavy. To samozřejmě padlo, hotel mohl být otevřený jen pro lidi na služebních cestách. Ti k nám jezdí v souvislosti s blízkou průmyslovou zónou Triangle. Tito klienti ale tvoří poměrně malou část našich hotelových hostů, jeho obsazenost byla v poslední době jen asi pět procent. Nyní restauraci a hotel v souladu s rozvolňováním postupně otvíráme.

Dostali jste kompenzace od státu?

Ano. Kompenzace jsme dostali na mzdy našich zaměstnanců, kteří zůstali doma. Další peníze od státu nám pokryly fixní náklady, které jsme i přes výrazné omezení naší činnosti museli vynakládat na topení a další energie. Jediné, co bych tomu vytknul, je skutečnost, že tyto kompenzace nám přicházely pozdě, a kdybychom neměli vlastní finanční zdroje, tak by to byl asi problém.

Golfisté měli přece jen tu výhodu, že se svému koníčku mohli věnovat pořád. Bylo tomu tak? Navštěvovali vás a dařilo se vám dodržovat všechna vládní opatření?

Když to šlo, lidé chodili. Výhodou golfu je, že je to individuální hra. Dodržovat opatření nebyl problém. Rozloha našeho areálu je pětadvacet hektarů, takže i když jsme měli plné parkoviště aut, tak se golfisté po hřištích rozprostřeli.

Zmínil jste, že hotel často využívali svatebčané nebo lidé pro různé oslavy. Vypadá to, že v létě by se tyto akce mohly vrátit. Už si lidé dělají rezervace?

Ano. Léto už máme na víkendy z více než poloviny naplněné. Na rozdíl od hotelů třeba ve městech k nám ale zavítá jen minimum turistů.

Využili jste pauzu způsobenou covidem k nějakým vylepšením?

Snažíme se vylepšovat něco neustále. Teď stavíme předzahrádku u sálu. Když tady máme svatby, tak hosté chtějí často sedět venku. Dřív jsme připravovali stan na parkovišti, to nebylo zrovna kulturní prostředí. V létě už budou moci sedět na zahrádce. A postavili jsme také dřevěný altánek pro pořádání svatebních obřadů pod širým nebem, občas je tady míváme.

Až pandemie skončí a nebudou kvůli ní žádná opatření, změníte v provozu hřiště něco?

Myslím, že ne. Rád bych pokračoval tak, jak to bylo před covidem.

Hřiště v Bitozevsi je devítijamkové, plánujete jeho rozšíření?

Původně jsme o tom uvažovali, teď už ne. Necháme to tak, jak to je, a spíše se zaměříme na vylepšování. Investice do rozšíření by byla velká s nejistým výsledkem. Muselo by se zároveň zkapacitnit i zázemí.

Golfové hřiště stojí u Bitozevsi téměř deset let. Co tomu předcházelo?

V roce 1992 jsem objekt, kde dnes sídlí hotel, restaurace a zázemí golfového areálu, koupil od státního statku Postoloprty. V roce 1996 jsme se společníky založili firmu Faunus Vidovle. Tehdy jsme tady měli sto krav na mléko a k tomu si pronajali pozemky v okolí. Ty postupně přecházeli na restituenty. Kvůli restitucím, které nám přinesly zvýšené náklady na nájmy, přestal být chov krav životaschopný. Prodávali jsme mléko i maso pod cenou. Chov jsme proto zrušili. Tehdejší kravín zůstal prázdný. Zlom přišel asi po deseti letech, v roce 2006 padlo rozhodnutí vystavět tady golfový areál.

Zmínil jste společnost Faunus Vidovle. Ta je jeho vlastníkem?

Několik let byla. Se společníky jsme se dohodli, že z ní odštěpíme společnost Golf Greenway, která věci kolem golfu převezme. V případě společnosti Faunus Vidovle se schyluje k jejímu prodeji. A jakmile k tomu dojde, máme dohodu se společníky, že je z Golf Greenway vyplatím.

Zůstanete tedy jediným majitelem. Předpokládám, že vás golf baví.

Ano, hraji ho, i když na něj nemám moc času.

V Česku je v současnosti zhruba sto golfových areálů. Jak byste charakterizoval ten v Bitozevsi, liší se něčím od ostatních?

Je to hřiště dvou tváří. Vršek má charakter skotského rovinatého hřiště, které je téměř bez stromů a kde hodně fouká. Spodek u říčky Chomutovky je typově spíše parkové hřiště.