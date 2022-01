Jedním z projektů je nová továrna s názvem H2 Triangle, která má poblíž Žatce vyrábět vodík. „V zóně Triangle bychom chtěli postavit vývojové centrum na vodíkové systémy a aplikační haly. Pro testování chceme vyrábět vlastní vodík. Plánujeme vystavět i čerpací stanici pro auta s pohonem na vodík,“ popsal zástupce společnosti For H2Energy Tomáš Krenc, která za projektem stojí.

„Zelená“ elektřina

Vodík, jenž se má v budoucnu stát jednou z alternativ nafty a benzínu, vyprodukuje elektrolyzér, k výrobě je třeba „pouze“ voda a elektřina. „Aby měl celý projekt smysl, samozřejmě půjde o zelenou elektřinu. Tu primárně získáme z fotovoltaiky, panely umístíme na střechy a stěny hal,“ vysvětlil Krenc. Pokud nebude svítit slunce, chce společnost nakupovat přes distribuční síť „zelenou“ elektrickou energii přímo od výrobců, například provozovatelů větrných elektráren.

Kromě dalšího směřování dopravy se řeší také energetická budoucnost. Česko v současné době sází hlavně na uhlí a jádro, posílit má role plynu. Je jasné, že v nejbližších letech nastane odklon od spalování uhlí. Z tohoto důvodu se dá očekávat konec elektrárny v Počeradech na Lounsku.

Kdy to bude, se neví, do elektrárny se dováží uhlí z lomu Vršany z Mostecka, který má zásoby na další tři desítky let. Majitel elektrárny, společnost Sev.en Energy, plánuje její modernizaci. „Jsme v jakési přechodové fázi a v té hrají tradiční elektrárny nezastupitelnou úlohu. Poskytují čas nezbytný pro přípravu nových energetických zdrojů a plní roli pojistky v těch denních a ročních obdobích, kdy nefouká, nesvítí nebo třeba nejedou jaderné bloky. Elektrárny, jako jsou Počerady, budou ještě dlouho potřeba,“ řekl ředitel elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.

Hledají místo

V sousedství uhelné elektrárny stojí plynová, která patří společnosti ČEZ. Pokud Evropská unie podpoří spalování plynu i do budoucna, ČEZ zřejmě na severu Čech postaví další podobný zdroj. „Výstavba nové paroplynové elektrárny v Česku je zatím ve stádiu zvažování, rozhodování v tomto směru bude záležitostí nadcházejících let. Paroplynové zdroje by jako nízkoemisní elektrárny měly sehrát roli přechodové technologie k úplné bezemisnosti. To jsou jaderné a obnovitelné zdroje,“ sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Pro paroplynový zdroj má společnost vytipované čtyři lokality a tři z nich jsou v Ústeckém kraji. Jde o Počerady na Lounsku a Tušimice a Prunéřov na Chomutovsku. Čtvrtým zvažovaným místem je středočeský Mělník. Všechny lokality, kde by nová plynová elektrárna mohla vyrůst, mají svá pro i proti. Pro Počerady hovoří nejkratší plynová přípojka a fakt, že už tam jedna plynová elektrárna je.