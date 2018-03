Grizzly a tučňáci čekají. Kraj nabízí výhodné lístky do zoologických zahrad

Ústecký kraj - Při návštěvě zahrad v Děčíně, Ústí a Chomutově ušetří rodiny desítky korun.

Podkrušnohorský zoopark ChomutovFoto: archiv Deníku

Nemáme sice největší zvířecí celebrity, jako jsou pandy velké nebo rodinka majestátních goril, přesto v Ústeckém kraji není o vzácné klenoty živočišné říše nouze. Zoologické zahrady v Chomutově, Ústí a Děčíně chovají zvířata z pěti kontinentů. Návštěvníkům, kteří mají zájem je všechny poznat, pomůže i letos zvýhodněná vstupenka ve formě pohlednice. Hejtmanství si od ní slibuje především zvýšení turismu.

Minulé ročníky prokázaly, že milovníci zvířat nabídku zvýhodněné vstupenky využívají čím dál častěji. „Společná vstupenka patří k nejúspěšnějším projektům Ústeckého kraje, nárůst návštěvníků je několikanásobný,“ říká krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš. Za rok 2015, kdy projekt startoval, se prodalo 248 lístků, v loňské sezoně už vstupenku koupilo 932 zájemců.

Návštěvu všech tří zoologických zahrad loni podnikl i Žatečan Jiří Mráček. „Od mala jsem jezdil do Chomutova, ale v Ústí a Děčíně jsem nikdy nebyl, mám to z ruky,“ popisuje Mráček. Loni si ale i s přítelkyní vstupenku pořídili a procestovali díky ní nejen zoologické zahrady, ale i okolní města. „Nebýt té výhodné ceny, asi bychom se nerozhoupali. Nakonec to byly velmi hezké výlety,“ dodává Mráček.

Kolik stojí návštěva? Společná vstupenka stojí pro dospělého 260 korun, pro dítě 140 korun. Úspora na rodinném vstupném tak dosáhne téměř ke dvěma stům korunám. Lístek má podobu pohlednice a ke každé obdrží kupující i magnetku s motivem jednoho ze zvířat daných zoologických zahrad.

Vstupenky ještě slosují

Vstupenky jsou zároveň i slosovatelné a na desítku výherců čeká řada odměn. „Jde především o zážitky a vybrali jsme je tak, aby nám výherci z kraje neutíkali,“ líčí ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Letos se tak účastníci soutěže potěšili jízdou v offroad safari, neomezenou konzumací v lokálních restauracích nebo víkendovým pobytem na Klínech.

Zvýhodněné vstupenky do zoologických zahrad budou v prodeji od 1. dubna. Seženete je na pokladnách zoo v Chomutově, Ústí n L. a Děčíně.