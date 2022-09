Hadi i slepice, papoušci i králíci. Louny opět hostí Člověka v přírodě

/FOTO, VIDEO/ Oblíbená výstava Člověk v přírodě opět zavítala do Loun. Návštěvníci mohou vidět expozice drobného zvířectva, exotického i hospodářského, nakoupí si chovatelské potřeby, ale také něco do domácnosti, nechybí ani dobré jídlo a pití. Na lounském výstavišti nabízí své produkty desítky vystavovatelů, expozice je otevřena až do neděle 25. září do 17 hodin.