Se zkouškou na interně v žatecké nemocnici Hamosouvá souhlasila. Krev byla zaslána na rozbor do Mostu. Rozbory ukázaly přítomnost 1,58 a 1,60 gramu alkoholu na litr krve.

Obhajoba rozbor krve napadla. Podle obhájce došlo k tomu, že materiál nebyl uložen ve správných podmínkách, takže výsledky by mohly být zkreslené. Na základně toho soudce odročil hlavní líčení na neurčito, termín není stanovený.



K výslechu bude předvolaný člověk, který laboratorní zkoušky krve v Mostě prováděl. Hamousová jela podle svých slov s respirátory do žatecké nemocnice a odmítá, že by alkohol před jízdou požila.