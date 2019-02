Louny - Letošní závod evropského poháru se uskuteční už tento víkend. Přijďte se podívat na výjimečné sportovní výkony.

Závod European Handbike Circuite v Lounech | Foto: Deník/Mirka Strnadová

Desítky špičkových sportovců navštíví o nadcházejícím víkendu Louny. Příležitost jim k tomu již tradičně dá závod prestižního Evropského poháru ručních kol. Handicapovaní jezdci budou v sobotu 30. června startovat v několika kategoriích, své schopnosti prověří v časovce a při kritériu.

Na závody do Loun, pořádané klubem ASK Elna Počerady, se zaregistrovalo 92 borců z dvanácti zemí světa. Na speciálních závodních strojích budou zdolávat dlouhé kilometry v okolí Loun i přímo v ulicích města. Sportovci si každoročně pochvalují nejen brilantní organizaci, ale také zajímavé tratě.

Při časovce jednotlivců se závodníci vydají z Komenského náměstí, kde bude jako obvykle start i cíl, ulicí Husova, dále do Černčic, Obory, Počedělic a zpět přes Černčice ulicemi Č. Zemana, 28. října, Hrnčířskou, Osvoboditelů, kolem sídla VZP Táboritskou ulicí zahnou ulicí Na Valích a rovnou do cíle na již zmíněném Komenského náměstí. Tam všude, především v ulicích Loun, musejí řidiči počítat s omezením dopravy, a to od 9.30 do 12.20 hodin. Pro atlety tato trať bude znamenat patnáct kilometrů čisté dřiny.

Okruh přímo po Lounech

Kritérium dá fanouškům a obdivovatelům vrcholných sportovních výkonů ještě větší šanci závodníky podpořit. Pojede se z Komenského náměstí ulicemi Husova, Českých Bratří, Hrnčířskou, Osvoboditelů, Táboritskou, Na valích s cílem opět na Komenského náměstí. Okruh má délku 2,06 km. Pořadatelé tam počítají s dopravními omezeními v sobotu od 13.15 hodin do 19.30. Komunikací, kterých se závod nějakým způsobem dotkne, je ale mnohem víc. Seznam najdete níže.

Do dění se může i letos zapojit každý, kdo najde dost chuti. V rámci doprovodných akcí se totiž uskuteční nesoutěžní jízda na všem, co má kolečka. A aby toho nebylo málo, dvě hodiny po poledni odstartuje Český pohár koloběžek. Startovat jich má až čtyřicet.

Letošní European Handbike Circuit má za sebou už tři zastávky. V březnu se jely závody ve Spojených Arabských Emirátech, v dubnu ve Francii a počátkem června ve Švýcarsku. Po Lounech přijdou na řadu ještě Itálie a Německo.

Program EHC 2012 Louny

Sobota 30. 6. 2012 - Komenského náměstí, Louny



10:00 EHC - start časovky jednotlivců

13:30 Slavnostní zahájení European Handbike Circuit 2012

13:45 Nesoutěžní jízda na všem, co má kolečka

14:00 Český pohár koloběžek

15:00 EHC – kriterium ulicemi města, závody různých kategorií

20:00 Slavnostní vyhlášení výsledků závodů EHC Louny 2012

Komplikace v dopravě

Omezení provozu:

Časovka jednotlivců

Omezení dopravy dopoledne 9.30 – 12.20 h

TRAŤ: START - Komenského nám. / T-Mobile /, Husova ul., Černčice, Obora, Počedělice a zpět

Obora, Černčice, Č. Zemana, 28. října, Hrnčířská, Osvoboditelů, Táboritská okolo VZP, Na Valích, Komenského nám. před

budovu T Mobile - CÍL.

Kritérium

Omezení dopravy odpoledne 13.15 – 19.30 h

TRAŤ: START - Komenského nám. -/T Mobile/, Husova, Českých Bratří, Hrnčířská, Osvoboditelů, Táboritská, Na Valích, Komenského nám. před budovu T Mobile - CÍL.

Uzavírky ulic:

Uzavřené ulice směr Husova ulice:

- výjezd z Hilbertovy ul. do Husovy 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Jeronýmova 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Svatopluka Čecha do 12.20

- Karlova do 12.20

- Jablonského do 12.20

- Říční do 12.20

- Riegrova do 12.20

- Bezručova do 12.20

- Čeňka Zemana do 12.20

- 28. října ve směru od Kauflandu do centra města do 12.20

Silnice II. třídy směr Černčice do 12.20

Uzavřené ulice směr Českých Bratří:

- Blahoslavova 9.30 -12.20 a 13.15 -19.30

- Krátká 9.30 - 12.20 a 13.15 - 19.30

Uzavřené ulice směr Hrnčířská a Osvoboditelů:

- Táboritská 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Na Valích 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Česká 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Jakoubkova 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Vrchlického 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Mánesova 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

Uzavřené ulice směr Jeronýmova a výjezd do Husovy ulice:

- Blahoslavova 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

Ulice s řízeným přejezdem:

- Skupova – Prokopova – Hrnčířská

řízený provoz 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- Kruhový objezd – Č. Bratří - Hrnčířská – J. Fouska - 28.října

řízený provoz 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

- ČSA – Jasanová

řízený provoz 9.30 – 12.20

- Platanová – Riegrova

řízený provoz 9.30 – 12.20

- od vlakového nádraží do Bezručovy ulice

řízený provoz 9.30 – 12.20

Ulice s řízenými přechody u Vrchlického divadla:

- Jakoubkova – Na Valích a Jakoubkova – Osvoboditelů 9.30 – 12.20 a 13.15 – 19.30

V ulicích dotčených uvedenými uzávěrami bude umožněn průjezd vozidel dopoledne do 9.30 hod. Po průjezdu posledního závodníka dopoledního závodu (nejpozději ve 12.20 hod.) bude provoz okamžitě obnoven. Opětovné uzavření komunikací pro odpolední závod bude od 13.15 hod. do 19.30 hod. Provoz v ulicích s „řízeným přejezdem" bude podléhat pokynům Policie ČR a Městské policie Louny. Ostatní křižovatky, na kterých budou pořadatelé, není v průběhu závodu průjezd vozidel možný. Výjimku tvoří vozidla IZS.

Parkování v ulicích po trase závodu (časovky a kritéria) je zakázáno po celý den 30. 6. 2012 od 8.00 do 19.30.