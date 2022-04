O uplynulém víkendu proběhl třetí ročník akce s charitativním podtextem, peníze z výtěžku šly na pomoc Vojtíškovi z Vroutku. V březnu mu bylo pět let. Na svět přišel po velmi komplikovaném porodu, prodělal několik operací a řadu vyšetření. „Vojtíšek je velký bojovník a moc šikovný klučina, akorát ten pohyb vázne. Momentálně se postaví jen, když ho přidržujeme, sám to ještě nedokáže. Také se neumí plazit a ani neleze,“ popsala jeho maminka Ivana Bulavová Branišová. V červnu Vojtíška čeká další operace, a to prstů na rukou. Má zkrácené šlachy, což mu brání správně uchopovat věci. Podle antropologů má menší hlavičku, než by měl mít, mají podezření na mikrocefalii.

Kvůli častým cestám na cvičení, logopedii, ergoterapii, do lázní nebo i speciální mateřské školy v Žatci bude muset rodina pořídit větší auto, aby se do něj vešlo vše, co Vojtíšek potřebuje. V této souvislosti běží sbírka, kde rodině může pomoci každý.

„Jsme šťastní za každou pomoc, moc si jí vážíme,“ sdělila jeho maminka. Kromě auta rodina potřebuje peníze třeba na Vojtíškovo rehabilitace. Ve Vroutku se nedávno mezi místními konala sbírka, peníze, 76 tisíc korun, z ní putovaly právě na jeden z takových pobytů, které Vojtíšek nedávno dokončil.

Pětiletý Vojtíšek z Vroutku má zdravotní handicap od narození.Zdroj: Se svolením rodiny

Při nedělní akci Hasíme šupinou na podbořanské požární nádrži se pro rodinu Vojtíška vybralo 34 tisíc korun, mezi čímž bylo startovné na rybářských závodech a výtěžek z prodeje občerstvení a upomínkových předmětů. Peníze chce rodina použít právě na větší auto. „Vše stojí hodně peněz, vlastní zdroje nám došly,“ přiblížila Ivana Bulavová Branišová.

Rybářské závody dobrovolných hasičů Hasíme šupinou mají charitativní podtext od samého začátku. „Na prvním ročníku v Podbořanech se pro Magdalenku z Vidhostic vybralo 13 tisíc. Loni na podzim, kdy se druhý ročník konal u nás v Kolešově, se sešlo pro Magdalenku z Jesenice 25 tisíc korun. Teď to bylo 34 tisíc. Jsem rád, že pomoc má vzestupnou tendenci,“ sdělil starosta Sboru dobrovolných hasičů Kolešov Václav Porazík. „Kromě toho, že jsme oba dobrovolní hasiči, jsme oba i rybáři. Proto nás napadlo uspořádat rybářské závody hasičů a při nich pomoci někomu, kdo to potřebuje,“ popsal starosta SDH Podbořany František Houdek. Oba organizátoři by byli rádi, kdyby se zapojilo ještě více sborů dobrovolných hasičů. Čtvrtý ročník rybářských závodů je v plánu na podzim příštího roku opět v Kolešově, zase se bude pomáhat handicapovanému dítěti z Rakovnicka. Kdo to bude, vyberou mezi sebou sami hasiči.