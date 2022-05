„Závod byl náročný po fyzické i psychické stránce. Strašně moc děkuji ostatním z české výpravy, bez nich bych to nedala. Trať nebyla jednoduchá a všichni jsme se s tím skvěle poprali, naši kluci jsou prostě borci a my, české holky, jsme ukázaly, že bojujeme do posledních sil,“ sdělila po závodě. „Odvážím si spoustu zkušeností, zážitků a velkou motivaci pořádně makat i dál,“ dodala.