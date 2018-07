Havárie přerušila dodávky vody na západní sídliště Loun

Louny – Odstávka v ulicích Slovenského národního povstání a Kosmonautů má trvat do odpoledne.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Přerušení dodávek pitné vody oznámily ve středu 4. července ráno prostřednictvím města Louny Severočeské vodovody a kanalizace. Za problém může provozní havárie.

Obnovení dodávek se odhaduje do 15. hodiny. Do té doby by měly vodu dodávat přistavené cisterny.