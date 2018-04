Helena nepostoupila do finále Miss, chce to zkusit znovu

Žatec – Semifinalistka soutěže Česká Miss Helena Bartůňková z Postoloprt do finále nepostoupila. O tom, kterých 47 semifinalistek se dostane do desetičlenného vrcholu, se rozhodlo v minulých dnech v Praze.

„Pro mě to byla super zkušenost a hrozně moc mi to dalo. Příští rok to půjdu určitě zkusit znovu. Pár porotců mi řeklo, že doufají, že mě zde nevidí naposledy a konec konců výherkyně z předchozích ročníků to také zkoušely víckrát,“ sdělila Helena. „Díky soutěži jsem dostala nabídky od pár fotografů a i několik modelingových agentur mi napsalo, že by mě moc rádo přijalo mezi své svěřenkyně. Uvidím, jak se dál rozhodnu. Možná se ale raději stále budu věnovat svému největšímu koníčku, kterým jsou moji pejsci a jejich vystavování,“ dodala.