Plánované zkoušky a představení jim narušila opatření proti šíření covidu, s obojím museli na čas přestat. Dobrou zprávou pro žatecké ochotníky a loutkoherce je, že až to bude možné, mají opět kde zkoušet a hrát. Město jim pronajme dům na rohu dvou náměstí – Hošťálkova a 5. května. Nedávno tam našli azyl městští policisté při rekonstrukci strážnice nebo někteří úředníci, když se pracovalo uvnitř budovy radnice.

Členové obou souborů spolu s kolegy z loutkového Rozmarýnku přišli o své zázemí letos v létě, když kvůli špatnému stavebně technickému stavu nechalo město zavřít objekt Jitřenky v ulici Obránců míru. Po dvou měsících se obě strany dohodly na využití zmíněného domu za radnicí. „Jsme rádi, že máme alespoň něco. Na provizorní zkoušky a představení her, které nejsou prostorově náročné, nám to stačí. Třeba na Kurz sebedestrukce. Ale na naši hru Přadleny jsou prostory malé, stejně tak tam není možné hrát s loutkami na dlouhých nitích, vejdeme se tam jen s loutkami voděnými zezdola a s maňásky,“ vysvětlil Jaroslav Wagner, režisér a scénárista divadelního spolku Opera a loutkohereckého sdružení Jitřenka.

Město dům č.p. 126 na Hošťálkově náměstí divadelním souborům zdarma pronajme do konce roku 2021. Pak má v plánu rekonstrukci objektu, v němž mají vzniknout nové městské byty. Do konce příštího roku se bude hledat další, pravděpodobně opět provizorní řešení.

V současné době existují dvě možnosti, kde by divadelníci měli najít trvalé zázemí. Ani jedno nebude na konci roku 2021 ale připravené. Buď se vrátí do Jitřenky, nebo pro ně město zrekonstruuje roky opuštěný bývalý posádkový dům armády. „Samozřejmě, že bychom chtěli radši zpět do Jitřenky. Bylo by to pro nás nejlepší řešení, objekt má svou atmosféru, malá kulturní scéna tam desítky let fungovala a bylo by dobré, kdyby tam mohla fungovat dál,“ přiblížil Jaroslav Wagner.

Vedení města ale upozorňuje, že Jitřenka je v tak špatném stavu, že je prakticky neopravitelná. „Objekt by bylo třeba zbourat a na jeho místě postavit nový. Aby mohl opět sloužit, k čemu slouží, musela by se vyřešit řada věcí, které vyžaduje legislativa. Není jasné, zda by se tak vešel na pozemek města, potíž je třeba s nouzovým východem,“ přiblížil místostarosta Radim Laibl.

Město pracuje s variantou, že pro divadelníky zrekonstruuje zmíněný bývalý armádní objekt v Masarykově ulici. „Budova by alespoň našla využití. Nyní upravujeme projekt její rekonstrukce, abychom našli shodu s památkáři. Až bude hotový, finální rozhodnutí bude na zastupitelích,“ sdělil místostarosta.

Před lety se uvažovalo o tom, že by se o prostor Jitřenky s případnou novou budovou rozšířil městský úřad, který sídlí v sousedním objektu.